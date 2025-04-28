https://ria.ru/20250428/evakuatsiya-2013929142.html

Студентов педуниверситета в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пожара

Студентов педуниверситета в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пожара - РИА Новости, 28.04.2025

Студентов педуниверситета в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пожара

Студентов и сотрудников педагогического университета в Нижнем Новгороде эвакуировали из здания из-за пожара в электрощитовой в подвале, никто не пострадал,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:14:00+03:00

2025-04-28T20:14:00+03:00

2025-04-28T20:14:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Студентов и сотрудников педагогического университета в Нижнем Новгороде эвакуировали из здания из-за пожара в электрощитовой в подвале, никто не пострадал, сообщает МЧС региона. Возгорание произошло вечером в понедельник в корпусе вуза на улице Ульянова. "Произошло возгорание электрощитовой в подвале. Погибших и пострадавших нет", - говорится а сообщении. Подразделениями МЧС России из здания спасены 17 человек, ещё 31 человек был эвакуирован. В тушении принимали участие 13 единиц техники и 52 специалиста. "Причину установят дознаватели спасательного ведомства", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250428/pozhar-2013800178.html

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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)