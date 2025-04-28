https://ria.ru/20250428/erevan-2013862518.html

Клуб Русского дома в Ереване открыл цикл встреч к 80-летию Победы

Клуб Русского дома в Ереване открыл цикл встреч к 80-летию Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Клуб Русского дома в Ереване открыл цикл встреч к 80-летию Победы

Литературный клуб Русского дома в Армении (представительства Россотрудничества) открыл цикл встреч, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:56:00+03:00

2025-04-28T15:56:00+03:00

2025-04-28T15:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

армения

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

ереван

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102710/76/1027107667_0:453:2032:1596_1920x0_80_0_0_676bea91221c6a6d16dcb0fc9bd894a9.jpg

ЕРЕВАН, 28 апр - РИА Новости. Литературный клуб Русского дома в Армении (представительства Россотрудничества) открыл цикл встреч, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в понедельник пресс-служба представительства. "В особняке на проспекте Баграмяна (здание Русского дома - ред.) прошла первая встреча цикла — "Две стороны одной монеты: в блокаде и на фронте". Темой вечера стало творчество двух великих поэтов военного времени — Ольги Берггольц и Эдуарда Асадова", - говорится в сообщении. Открыла встречу куратор клуба Юлия Гудевич. По ее словам, дневник Берггольц стал прекрасным документом эпохи. "Я считаю, что, если дневник смог дойти до нашего времени, это большая удача", — рассказала она, делясь личной историей знакомства с поэтессой. Участники мероприятия читали и обсуждали стихи "Блокадная ласточка", "Ничто не вернется", "Никто не забыт и ничто не забыто", рассказы и дневники Ольги Берггольц, которую называли "голосом блокады". Продолжил встречу преподаватель ереванского филиала МГУ Иван Данилов, рассказавший о творчестве Эдуарда Асадова. Он отметил, что несмотря на то, что некоторые называют Асадова поверхностным автором, широта его тематики и искренность его стихов позволяют говорить о нем как о голосе эпохи.

https://ria.ru/20250126/armeniya-1995581495.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ереван, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире