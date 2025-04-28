https://ria.ru/20250428/elektrosnabzhenie-2013874322.html

В Испании оценили сроки восстановления электроснабжения

В Испании оценили сроки восстановления электроснабжения - РИА Новости, 28.04.2025

В Испании оценили сроки восстановления электроснабжения

От шести до десяти часов может потребоваться для полного восстановления подачи электроэнергии в Испании, пишет газета Pais со ссылкой на директора по... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:49:00+03:00

2025-04-28T16:49:00+03:00

2025-04-28T17:38:00+03:00

в мире

жкх

испания

португалия

мадрид

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. От шести до десяти часов может потребоваться для полного восстановления подачи электроэнергии в Испании, пишет газета Pais со ссылкой на директора по обслуживанию операций национального оператора электросетей Red Eléctrica Эдуардо Прието. "Прието... заявил, что полное восстановление электроснабжения может занять от шести до десяти часов", - пишет издание. Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.

https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html

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мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, испания, португалия, мадрид, отключение электричества в европе