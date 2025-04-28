В Испании оценили сроки восстановления электроснабжения
Pais: восстановление электроснабжения в Испании может занять до десяти часов
© Getty Images / picture alliance/Jan-Uwe RonneburgerЛюди на остановке общественного транспорта в Премия-де-Мар в Испании во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025
© Getty Images / picture alliance/Jan-Uwe Ronneburger
Люди на остановке общественного транспорта в Премия-де-Мар в Испании во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. От шести до десяти часов может потребоваться для полного восстановления подачи электроэнергии в Испании, пишет газета Pais со ссылкой на директора по обслуживанию операций национального оператора электросетей Red Eléctrica Эдуардо Прието.
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"Прието... заявил, что полное восстановление электроснабжения может занять от шести до десяти часов", - пишет издание.
Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.