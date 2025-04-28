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В Испании оценили сроки восстановления электроснабжения - РИА Новости, 28.04.2025
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16:49 28.04.2025 (обновлено: 17:38 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/elektrosnabzhenie-2013874322.html
В Испании оценили сроки восстановления электроснабжения
В Испании оценили сроки восстановления электроснабжения - РИА Новости, 28.04.2025
В Испании оценили сроки восстановления электроснабжения
От шести до десяти часов может потребоваться для полного восстановления подачи электроэнергии в Испании, пишет газета Pais со ссылкой на директора по... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:49:00+03:00
2025-04-28T17:38:00+03:00
в мире
жкх
испания
португалия
мадрид
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. От шести до десяти часов может потребоваться для полного восстановления подачи электроэнергии в Испании, пишет газета Pais со ссылкой на директора по обслуживанию операций национального оператора электросетей Red Eléctrica Эдуардо Прието. "Прието... заявил, что полное восстановление электроснабжения может занять от шести до десяти часов", - пишет издание. Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.
https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html
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в мире, жкх, испания, португалия, мадрид, отключение электричества в европе
В мире, ЖКХ, Испания, Португалия, Мадрид, Отключение электричества в Европе
В Испании оценили сроки восстановления электроснабжения

Pais: восстановление электроснабжения в Испании может занять до десяти часов

© Getty Images / picture alliance/Jan-Uwe RonneburgerЛюди на остановке общественного транспорта в Премия-де-Мар в Испании во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025
Люди на остановке общественного транспорта в Премия-де-Мар в Испании во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Getty Images / picture alliance/Jan-Uwe Ronneburger
Люди на остановке общественного транспорта в Премия-де-Мар в Испании во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. От шести до десяти часов может потребоваться для полного восстановления подачи электроэнергии в Испании, пишет газета Pais со ссылкой на директора по обслуживанию операций национального оператора электросетей Red Eléctrica Эдуардо Прието.
«
"Прието... заявил, что полное восстановление электроснабжения может занять от шести до десяти часов", - пишет издание.
Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.
Масштабное отключение электричества в Западной Европе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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В миреЖКХИспанияПортугалияМадридОтключение электричества в Европе
 
 
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