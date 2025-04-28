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Евросовет не нашел признаков кибератаки на электросети Испании и Португалии
Евросовет не нашел признаков кибератаки на электросети Испании и Португалии - РИА Новости, 28.04.2025
Евросовет не нашел признаков кибератаки на электросети Испании и Португалии
Евросоюз не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании и Португалии могли стать результатом кибератаки, сообщил глава Евросовета Антониу... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:04:00+03:00
2025-04-28T19:04:00+03:00
2025-04-28T19:04:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Евросоюз не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании и Португалии могли стать результатом кибератаки, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта. Ранее сообщалось, что во многих районах Испании с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества. Национальный криптологический центр (CCN) Испании заявил, что выясняет, не является ли произошедший в стране блэкаут результатом кибератаки. "Операторы электросетей обеих стран работают над выяснением причины и восстановлением подачи энергии. На данный момент никаких признаков кибератаки не обнаружено", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013906563.html
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в мире, испания, португалия, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе, евросоюз
В мире, Испания, Португалия, Антониу Кошта, Евросовет, Отключение электричества в Европе, Евросоюз
Евросовет не нашел признаков кибератаки на электросети Испании и Португалии
Глава Евросовета Кошта: кибератаки на электросети в Испании и Португалии не было