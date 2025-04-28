https://ria.ru/20250428/elektroenergiya-2013836345.html

Отключение электроэнергии затронуло Андорру и часть территории Франции

Отключение электроэнергии затронуло Андорру и часть территории Франции - РИА Новости, 28.04.2025

Отключение электроэнергии затронуло Андорру и часть территории Франции

Отключение электроэнергии, помимо Испании и Португалии, также наблюдается во всей Андорре и на части территории Франции, но не затронуло Балеарские и Канарские... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:37:00+03:00

2025-04-28T14:37:00+03:00

2025-04-28T16:58:00+03:00

андорра

франция

канарские острова

в мире

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отключение электроэнергии, помимо Испании и Португалии, также наблюдается во всей Андорре и на части территории Франции, но не затронуло Балеарские и Канарские острова, пишет газета Vanguardia."Внезапное отключение электроэнергии оставило без электричества предприятия и жилые дома по всей Испании, Португалии и Андорре. Отключение затронуло весь полуостров и, по словам некоторых пользователей, некоторые районы Франции", - пишет газета.Также, по ее данным, электроснабжение сохраняется на Балеарских и Канарских островах Испании.Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013834943.html

https://rsport.ria.ru/20250428/tennis-2013838386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

андорра, франция, канарские острова, в мире, отключение электричества в европе