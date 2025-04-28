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Отключение электроэнергии затронуло Андорру и часть территории Франции - РИА Новости, 28.04.2025
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14:37 28.04.2025 (обновлено: 16:58 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/elektroenergiya-2013836345.html
Отключение электроэнергии затронуло Андорру и часть территории Франции
Отключение электроэнергии затронуло Андорру и часть территории Франции - РИА Новости, 28.04.2025
Отключение электроэнергии затронуло Андорру и часть территории Франции
Отключение электроэнергии, помимо Испании и Португалии, также наблюдается во всей Андорре и на части территории Франции, но не затронуло Балеарские и Канарские... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:37:00+03:00
2025-04-28T16:58:00+03:00
андорра
франция
канарские острова
в мире
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отключение электроэнергии, помимо Испании и Португалии, также наблюдается во всей Андорре и на части территории Франции, но не затронуло Балеарские и Канарские острова, пишет газета Vanguardia."Внезапное отключение электроэнергии оставило без электричества предприятия и жилые дома по всей Испании, Португалии и Андорре. Отключение затронуло весь полуостров и, по словам некоторых пользователей, некоторые районы Франции", - пишет газета.Также, по ее данным, электроснабжение сохраняется на Балеарских и Канарских островах Испании.Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013834943.html
https://rsport.ria.ru/20250428/tennis-2013838386.html
андорра
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андорра, франция, канарские острова, в мире, отключение электричества в европе
Андорра, Франция, Канарские острова, В мире, Отключение электричества в Европе
Отключение электроэнергии затронуло Андорру и часть территории Франции

Отключение электроэнергии наблюдается во всей Андорре и части территории Франции

© Getty Images / Anadolu/Burak AkbulutВход в метро в Мадриде после отключения электричества. 28 апреля 2025
Вход в метро в Мадриде после отключения электричества. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut
Вход в метро в Мадриде после отключения электричества. 28 апреля 2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отключение электроэнергии, помимо Испании и Португалии, также наблюдается во всей Андорре и на части территории Франции, но не затронуло Балеарские и Канарские острова, пишет газета Vanguardia.
"Внезапное отключение электроэнергии оставило без электричества предприятия и жилые дома по всей Испании, Португалии и Андорре. Отключение затронуло весь полуостров и, по словам некоторых пользователей, некоторые районы Франции", - пишет газета.
Масштабное отключение электричества в Западной Европе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Вчера, 14:32
Также, по ее данным, электроснабжение сохраняется на Балеарских и Канарских островах Испании.
Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента
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АндорраФранцияКанарские островаВ миреОтключение электричества в Европе
 
 
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