Отключение электроэнергии затронуло Андорру и часть территории Франции
Отключение электроэнергии наблюдается во всей Андорре и части территории Франции
© Getty Images / Anadolu/Burak AkbulutВход в метро в Мадриде после отключения электричества. 28 апреля 2025
© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut
Вход в метро в Мадриде после отключения электричества. 28 апреля 2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отключение электроэнергии, помимо Испании и Португалии, также наблюдается во всей Андорре и на части территории Франции, но не затронуло Балеарские и Канарские острова, пишет газета Vanguardia.
"Внезапное отключение электроэнергии оставило без электричества предприятия и жилые дома по всей Испании, Португалии и Андорре. Отключение затронуло весь полуостров и, по словам некоторых пользователей, некоторые районы Франции", - пишет газета.
Также, по ее данным, электроснабжение сохраняется на Балеарских и Канарских островах Испании.
Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента