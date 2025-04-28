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Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии - РИА Новости, 28.04.2025
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17:40 28.04.2025 (обновлено: 17:48 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/elektrichestvo-2013894695.html
Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии
Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии - РИА Новости, 28.04.2025
Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии
Полное восстановление электричества в Португалии может занять до одной недели из-за сложности атмосферного явления, которое стало первопричиной, и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:40:00+03:00
2025-04-28T17:48:00+03:00
португалия
отключение электричества в европе
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Полное восстановление электричества в Португалии может занять до одной недели из-за сложности атмосферного явления, которое стало первопричиной, и международного характера сбоя, передает агентство Рейтер. "Полное восстановление электросетей страны может занять до одной недели", - пишет агентство.
https://ria.ru/20250428/elektrichestvo-2013893710.html
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португалия, отключение электричества в европе, в мире
Португалия, Отключение электричества в Европе, В мире
Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии

Reuters: восстановление электричества в Португалии может занять до недели

© Getty Images / Anadolu/StringerЗакрытая станция ​​метро в Лиссабоне во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025
Закрытая станция ​​метро в Лиссабоне во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Stringer
Закрытая станция ​​метро в Лиссабоне во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Полное восстановление электричества в Португалии может занять до одной недели из-за сложности атмосферного явления, которое стало первопричиной, и международного характера сбоя, передает агентство Рейтер.
«
"Полное восстановление электросетей страны может занять до одной недели", - пишет агентство.
Люди в темном подземном переходе в Лиссабоне во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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ПортугалияОтключение электричества в ЕвропеВ мире
 
 
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