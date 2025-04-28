https://ria.ru/20250428/elektrichestvo-2013894695.html

Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии

Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии - РИА Новости, 28.04.2025

Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии

Полное восстановление электричества в Португалии может занять до одной недели из-за сложности атмосферного явления, которое стало первопричиной, и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:40:00+03:00

2025-04-28T17:40:00+03:00

2025-04-28T17:48:00+03:00

португалия

отключение электричества в европе

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Полное восстановление электричества в Португалии может занять до одной недели из-за сложности атмосферного явления, которое стало первопричиной, и международного характера сбоя, передает агентство Рейтер. "Полное восстановление электросетей страны может занять до одной недели", - пишет агентство.

https://ria.ru/20250428/elektrichestvo-2013893710.html

португалия

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португалия, отключение электричества в европе, в мире