https://ria.ru/20250428/elektrichestvo-2013894695.html
Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии
Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии - РИА Новости, 28.04.2025
Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии
Полное восстановление электричества в Португалии может занять до одной недели из-за сложности атмосферного явления, которое стало первопричиной, и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:40:00+03:00
2025-04-28T17:40:00+03:00
2025-04-28T17:48:00+03:00
португалия
отключение электричества в европе
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Полное восстановление электричества в Португалии может занять до одной недели из-за сложности атмосферного явления, которое стало первопричиной, и международного характера сбоя, передает агентство Рейтер. "Полное восстановление электросетей страны может занять до одной недели", - пишет агентство.
https://ria.ru/20250428/elektrichestvo-2013893710.html
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португалия, отключение электричества в европе, в мире
Португалия, Отключение электричества в Европе, В мире
Reuters назвало сроки восстановления электричества в Португалии
Reuters: восстановление электричества в Португалии может занять до недели