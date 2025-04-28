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Эксперт назвал признание статуса Крыма важным условием для переговоров - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 28.04.2025 (обновлено: 23:58 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/ekspert-2013951893.html
Эксперт назвал признание статуса Крыма важным условием для переговоров
Эксперт назвал признание статуса Крыма важным условием для переговоров - РИА Новости, 28.04.2025
Эксперт назвал признание статуса Крыма важным условием для переговоров
Признание российского статуса Крыма является важным условием в рамках переговорного процесса по урегулированию украинского военного конфликта, заявил РИА... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:27:00+03:00
2025-04-28T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир джаралла
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Признание российского статуса Крыма является важным условием в рамках переговорного процесса по урегулированию украинского военного конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Трамп также подчеркнул, что Крым стал частью России без "единого выстрела". "Признание Крыма российским является важным условием, по которому обе стороны, возможно, достигли согласия, тем самым подтверждая, что статус полуострова как русской территории все считают очевидным. Хотя, признают не все, по политическим причинам", - сказал Джаралла. По его словам, ярыми противниками выступают ряд западноевропейских стран и "пляшущий под их дудку" Зеленский. "Именно Зеленский становится главным препятствием на пути окончания военных действий. Трамп вполне логично указал, что Крым вернулся в состав России навсегда", - сказал эксперт. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250428/tramp-2013745695.html
https://ria.ru/20250427/krym-2013687056.html
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россия
украина
сша
республика крым
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир джаралла, оон, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Джаралла, ООН, Республика Крым
Эксперт назвал признание статуса Крыма важным условием для переговоров

Джаралла: признание Крыма российским является важным условием для переговоров

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Юрий Лашов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Признание российского статуса Крыма является важным условием в рамках переговорного процесса по урегулированию украинского военного конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Трамп также подчеркнул, что Крым стал частью России без "единого выстрела".
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси. 27 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от требований вернуть Крым
Вчера, 01:47
"Признание Крыма российским является важным условием, по которому обе стороны, возможно, достигли согласия, тем самым подтверждая, что статус полуострова как русской территории все считают очевидным. Хотя, признают не все, по политическим причинам", - сказал Джаралла.
По его словам, ярыми противниками выступают ряд западноевропейских стран и "пляшущий под их дудку" Зеленский.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Американский эксперт допустил, что ООН признает Крым российским
27 апреля, 14:37
"Именно Зеленский становится главным препятствием на пути окончания военных действий. Трамп вполне логично указал, что Крым вернулся в состав России навсегда", - сказал эксперт.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Трамп назвал требования о возвращении Крыма Украине нелепыми
27 апреля, 01:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ДжараллаООНРеспублика Крым
 
 
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