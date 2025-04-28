https://ria.ru/20250428/ekspert-2013908939.html

Эксперт назвал главную целевую аудиторию дропперов

Эксперт назвал главную целевую аудиторию дропперов - РИА Новости, 28.04.2025

Эксперт назвал главную целевую аудиторию дропперов

Подростки от 12 до 16 лет являются главной целевой аудиторией у дропперов в России: злоумышленники часто действуют через Telegram-каналы, чаты в играх или... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:37:00+03:00

2025-04-28T18:37:00+03:00

2025-04-28T18:37:00+03:00

общество

технологии

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подростки от 12 до 16 лет являются главной целевой аудиторией у дропперов в России: злоумышленники часто действуют через Telegram-каналы, чаты в играх или соцсети для вовлечения в незаконные схемы, рассказал РИА Новости директор сервиса безопасного цифрового пространства для детей Membrana KIDS Арсений Эпов. Ранее в понедельник аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщил, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Максимальное наказание для дропперов может достигать шести лет лишения свободы со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Минимальное – обязательные работы до 480 часов. "Подростки 12–16 лет наиболее уязвимы для преступников, так как в этом возрасте дети стремятся к финансовой независимости, но из-за отсутствия жизненного опыта не распознают опасность в сети… Чтобы вовлечь подростков в незаконные схемы с использованием банковских карт, злоумышленники часто действуют через Telegram-каналы, чаты в играх или соцсети", - сообщил Эпов. Так, мошенники размещают объявления в соцсетях, предлагая подросткам легкий заработок: оформить банковскую карту и передать ее для управления, обналичить перевод и передать деньги курьеру или наоборот – получить наличные, внести на свой счет и затем перевести их дальше. Подросток, рассчитывая на легкий заработок, может согласиться на такое предложение, даже не понимая, что он сам становится участником серьезного преступления, добавляет эксперт. По его словам, чтобы защитить подростка от попадания в преступные схемы, нужно, с одной стороны, вести правовое просвещение, то есть объяснять, что за такие действия грозит уголовная ответственность, а с другой – учить подростка распознавать сомнительные предложения в сети. Он уточняет, что родителям также важно держать собственные действующие банковские карты при себе, а карты с истекшим сроком действия утилизировать.

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общество, технологии, россия, дмитрий григоренко