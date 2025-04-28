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Мишустин назвал Россию одной из крупнейших экономик мира - РИА Новости, 28.04.2025
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13:11 28.04.2025 (обновлено: 13:18 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/ekonomika-2013811175.html
Мишустин назвал Россию одной из крупнейших экономик мира
Мишустин назвал Россию одной из крупнейших экономик мира - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин назвал Россию одной из крупнейших экономик мира
Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:11:00+03:00
2025-04-28T13:18:00+03:00
общество
россия
москва
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Лишь подчеркну, что сегодня Россия – в четверке крупнейших экономик мира", - сказал Мишустин. Глава правительства также подчеркнул, что рост ВВП превысил 4 %, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013436747.html
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общество, россия, москва, михаил мишустин, экономика
Общество, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин назвал Россию одной из крупнейших экономик мира

Мишустин: Россия находится в четверке крупнейших экономик мира

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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«
"Лишь подчеркну, что сегодня Россия – в четверке крупнейших экономик мира", - сказал Мишустин.
Глава правительства также подчеркнул, что рост ВВП превысил 4 %, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям
Вчера, 13:01
 
ОбществоРоссияМоскваМихаил МишустинЭкономика
 
 
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