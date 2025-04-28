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Мишустин назвал Россию одной из крупнейших экономик мира
Мишустин назвал Россию одной из крупнейших экономик мира - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин назвал Россию одной из крупнейших экономик мира
Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:11:00+03:00
2025-04-28T13:11:00+03:00
2025-04-28T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Лишь подчеркну, что сегодня Россия – в четверке крупнейших экономик мира", - сказал Мишустин. Глава правительства также подчеркнул, что рост ВВП превысил 4 %, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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общество, россия, москва, михаил мишустин, экономика
Общество, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин назвал Россию одной из крупнейших экономик мира
Мишустин: Россия находится в четверке крупнейших экономик мира