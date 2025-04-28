https://ria.ru/20250428/ege-2013918508.html
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 28.04.2025
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:14:00+03:00
2025-04-28T19:14:00+03:00
2025-04-28T19:14:00+03:00
общество
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025, сообщили в Рособрнадзоре. "Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2025 года по 15 учебным предметам. Эти варианты были в числе тех, что были предложены участникам досрочного периода ЕГЭ", - говорится в сообщении. Уточняется, что публикация вариантов тестирования даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к Единому государственному экзамену и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года, которые использовались во время досрочного периода экзаменов.
https://ria.ru/20250428/ege-1734473764.html
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общество, федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025 по 15 предметам