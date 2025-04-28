https://ria.ru/20250428/ege-2013918508.html

ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025

ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 28.04.2025

ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:14:00+03:00

2025-04-28T19:14:00+03:00

2025-04-28T19:14:00+03:00

общество

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800601635_0:84:3342:1964_1920x0_80_0_0_b2160a07b7b2b752b2b0b69ab37194c3.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025, сообщили в Рособрнадзоре. "Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2025 года по 15 учебным предметам. Эти варианты были в числе тех, что были предложены участникам досрочного периода ЕГЭ", - говорится в сообщении. Уточняется, что публикация вариантов тестирования даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к Единому государственному экзамену и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года, которые использовались во время досрочного периода экзаменов.

https://ria.ru/20250428/ege-1734473764.html

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общество, федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)