https://ria.ru/20250428/economist-2013790247.html

СМИ опубликовали мрачное признание военного ВСУ о конфликте на Украине

СМИ опубликовали мрачное признание военного ВСУ о конфликте на Украине - РИА Новости, 28.04.2025

СМИ опубликовали мрачное признание военного ВСУ о конфликте на Украине

В Вооруженных силах Украины считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент, пишет Economist. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:26:00+03:00

2025-04-28T11:26:00+03:00

2025-04-28T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент, пишет Economist."Самый мрачный момент за весь конфликт настал именно сейчас", — приводят журналисты слова украинского разведчика.В среду американский лидер обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.

https://ria.ru/20250428/koshkovich-2013781529.html

https://ria.ru/20250428/unherd-2013771166.html

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в мире, россия, украина, сша, франциск (хорхе марио бергольо), нато