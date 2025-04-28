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СМИ опубликовали мрачное признание военного ВСУ о конфликте на Украине - РИА Новости, 28.04.2025
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11:26 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/economist-2013790247.html
СМИ опубликовали мрачное признание военного ВСУ о конфликте на Украине
СМИ опубликовали мрачное признание военного ВСУ о конфликте на Украине - РИА Новости, 28.04.2025
СМИ опубликовали мрачное признание военного ВСУ о конфликте на Украине
В Вооруженных силах Украины считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент, пишет Economist. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:26:00+03:00
2025-04-28T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент, пишет Economist."Самый мрачный момент за весь конфликт настал именно сейчас", — приводят журналисты слова украинского разведчика.В среду американский лидер обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
https://ria.ru/20250428/koshkovich-2013781529.html
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в мире, россия, украина, сша, франциск (хорхе марио бергольо), нато
В мире, Россия, Украина, США, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), НАТО
СМИ опубликовали мрачное признание военного ВСУ о конфликте на Украине

Economist: в ВСУ считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент, пишет Economist.
«
"Самый мрачный момент за весь конфликт настал именно сейчас", — приводят журналисты слова украинского разведчика.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
"Это не их война". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США
10:38
В среду американский лидер обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
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