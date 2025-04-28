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В Испании из-за блэкаута остановилось движение поездов - РИА Новости, 28.04.2025
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19:40 28.04.2025
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В Испании из-за блэкаута остановилось движение поездов
В Испании из-за блэкаута остановилось движение поездов - РИА Новости, 28.04.2025
В Испании из-за блэкаута остановилось движение поездов
Движение поездов дальнего и среднего следования в Испании, которое было остановлено из-за блэкаута, не возобновится как минимум до следующего дня, сообщил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:40:00+03:00
2025-04-28T19:40:00+03:00
в мире
испания
мадрид
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Движение поездов дальнего и среднего следования в Испании, которое было остановлено из-за блэкаута, не возобновится как минимум до следующего дня, сообщил министр транспорта Оскар Пуэнте. В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества. "Возобновления движения поездов среднего и дальнего следования сегодня (в понедельник) не предвидится. По этой причине все пользователи, которые планировали такие поездки, не смогут этого сделать", - сообщил министр в социальной сети Х. По словам министра, железнодорожникам потребуется время для восстановления систем управления после возобновления подачи электроэнергии и перезапуска всех систем, гарантирующих безопасность.
https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html
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в мире, испания, мадрид, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Мадрид, Отключение электричества в Европе
В Испании из-за блэкаута остановилось движение поездов

Министр транспорта Испании Пуэнте: движение поездов не возобновится до вторника

© РИА Новости / Елена ШестернинаВокзал Испании "Аточа", расположенный в Мадриде
Вокзал Испании Аточа, расположенный в Мадриде - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Елена Шестернина
Вокзал Испании "Аточа", расположенный в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Движение поездов дальнего и среднего следования в Испании, которое было остановлено из-за блэкаута, не возобновится как минимум до следующего дня, сообщил министр транспорта Оскар Пуэнте.
В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества.
«
"Возобновления движения поездов среднего и дальнего следования сегодня (в понедельник) не предвидится. По этой причине все пользователи, которые планировали такие поездки, не смогут этого сделать", - сообщил министр в социальной сети Х.
По словам министра, железнодорожникам потребуется время для восстановления систем управления после возобновления подачи электроэнергии и перезапуска всех систем, гарантирующих безопасность.
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В миреИспанияМадридОтключение электричества в Европе
 
 
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