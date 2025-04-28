https://ria.ru/20250428/dvizhenie-2013923462.html

В Испании из-за блэкаута остановилось движение поездов

В Испании из-за блэкаута остановилось движение поездов - РИА Новости, 28.04.2025

В Испании из-за блэкаута остановилось движение поездов

Движение поездов дальнего и среднего следования в Испании, которое было остановлено из-за блэкаута, не возобновится как минимум до следующего дня, сообщил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:40:00+03:00

2025-04-28T19:40:00+03:00

2025-04-28T19:40:00+03:00

в мире

испания

мадрид

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Движение поездов дальнего и среднего следования в Испании, которое было остановлено из-за блэкаута, не возобновится как минимум до следующего дня, сообщил министр транспорта Оскар Пуэнте. В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества. "Возобновления движения поездов среднего и дальнего следования сегодня (в понедельник) не предвидится. По этой причине все пользователи, которые планировали такие поездки, не смогут этого сделать", - сообщил министр в социальной сети Х. По словам министра, железнодорожникам потребуется время для восстановления систем управления после возобновления подачи электроэнергии и перезапуска всех систем, гарантирующих безопасность.

https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html

испания

мадрид

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, мадрид, отключение электричества в европе