https://ria.ru/20250428/duma-2013753359.html

ЛДПР предложила снизить пенсионный коэффициент для опекунов детей-инвалидов

ЛДПР предложила снизить пенсионный коэффициент для опекунов детей-инвалидов - РИА Новости, 28.04.2025

ЛДПР предложила снизить пенсионный коэффициент для опекунов детей-инвалидов

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T04:17:00+03:00

2025-04-28T04:17:00+03:00

2025-04-28T04:17:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается снизить величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для получения страховой пенсии с 30 до 20 баллов для родителей и опекунов детей-инвалидов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается назначать страховую пенсию по старости при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 20 родителям и лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что, согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет. Авторы законопроекта подчеркивают, что Социальный фонд России имеет право отказать в назначении пенсии, поскольку обязательными условиями ее назначения также является наличие 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов, при этом для получения одного пенсионного балла в этом году необходимо зарабатывать не менее 22 990 рублей в месяц. В пояснительной записке сказано, что данная сумма превышает минимальный размер оплаты труда, которой на данный момент составляет 22 440 рублей. Кроме того, авторы инициативы добавляют, что на практике уже имеются случаи, когда матерям, воспитывающим всю жизнь ребенка-инвалида, отказывают в назначении пенсии по причине нехватки пенсионных баллов, несмотря на достаточный страховой стаж. Как рассказал РИА Новости соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), у родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, возникает проблема с получением пенсии, так как они не могут набрать определенное количество баллов для ее начисления из-за невозможности полноценно работать в течение всего рабочего дня. "Мы должны им помочь, дать дополнительные социальные гарантии. Это позволит такой категории граждан получать пенсию вовремя: женщинам - в 60 лет, мужчинам - в 65 лет. И, соответственно, (это - ред.) будет способствовать улучшению благосостояния этих людей. Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья - это большой труд. Государство должно максимально внимательно относиться к таким родителям, которые не бросают детей и посвящают им всю свою жизнь", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250427/volodin--2013669455.html

https://ria.ru/20250425/svo-2013306769.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, москва