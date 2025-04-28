https://ria.ru/20250428/dtp-2013771515.html

СК возбудил дело после ДТП во Владимирской области

СК возбудил дело после ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 28.04.2025

СК возбудил дело после ДТП во Владимирской области

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом во Владимирской области, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T09:49:00+03:00

2025-04-28T09:49:00+03:00

2025-04-28T11:16:00+03:00

происшествия

владимирская область

александровский район

псковская область

александр авдеев (дипломат)

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 28 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом во Владимирской области, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале."В следственном отделе по городу Александров регионального управления СК возбуждено уголовное дело по сообщениям в публичном пространстве о причинении телесных повреждений пассажирам автобуса, перевернувшегося на автодороге в Александровском районе, по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — говорится в релизе.Глава СК Александр Бастрыкин поручил региональному управлению представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.Авария произошла около 2:40 ночи на автодороге М8 "Холмогоры" в Александровском районе, на границе с Ярославской областью. Экскурсионный автобус, направлявшийся из Псковской области в Кострому, cъехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе было 55 человек.Пострадали 35 человек. По информации губернатора Александра Авдеева, 16 человек находятся в больнице, из них одна женщина в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

https://ria.ru/20250428/gladkov-2013747170.html

https://ria.ru/20250428/dtp-2013764524.html

владимирская область

александровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимирская область, александровский район, псковская область, александр авдеев (дипломат), следственный комитет россии (ск рф)