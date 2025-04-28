СК возбудил дело после ДТП во Владимирской области
СК возбудил дело после ДТП с автобусом во Владимирской области
© Фото : УМВД по Владимирской областиАвтобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области
© Фото : УМВД по Владимирской области
Автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 28 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом во Владимирской области, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале.
"В следственном отделе по городу Александров регионального управления СК возбуждено уголовное дело по сообщениям в публичном пространстве о причинении телесных повреждений пассажирам автобуса, перевернувшегося на автодороге в Александровском районе, по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — говорится в релизе.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил региональному управлению представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Авария произошла около 2:40 ночи на автодороге М8 "Холмогоры" в Александровском районе, на границе с Ярославской областью. Экскурсионный автобус, направлявшийся из Псковской области в Кострому, cъехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе было 55 человек.
Пострадали 35 человек. По информации губернатора Александра Авдеева, 16 человек находятся в больнице, из них одна женщина в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.