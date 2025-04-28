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СК возбудил дело после ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 28.04.2025
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09:49 28.04.2025 (обновлено: 11:16 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/dtp-2013771515.html
СК возбудил дело после ДТП во Владимирской области
СК возбудил дело после ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 28.04.2025
СК возбудил дело после ДТП во Владимирской области
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом во Владимирской области, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:49:00+03:00
2025-04-28T11:16:00+03:00
происшествия
владимирская область
александровский район
псковская область
александр авдеев (дипломат)
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 28 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом во Владимирской области, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале."В следственном отделе по городу Александров регионального управления СК возбуждено уголовное дело по сообщениям в публичном пространстве о причинении телесных повреждений пассажирам автобуса, перевернувшегося на автодороге в Александровском районе, по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — говорится в релизе.Глава СК Александр Бастрыкин поручил региональному управлению представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.Авария произошла около 2:40 ночи на автодороге М8 "Холмогоры" в Александровском районе, на границе с Ярославской областью. Экскурсионный автобус, направлявшийся из Псковской области в Кострому, cъехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе было 55 человек.Пострадали 35 человек. По информации губернатора Александра Авдеева, 16 человек находятся в больнице, из них одна женщина в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20250428/gladkov-2013747170.html
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владимирская область
александровский район
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происшествия, владимирская область, александровский район, псковская область, александр авдеев (дипломат), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Александровский район, Псковская область, Александр Авдеев (дипломат), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ДТП во Владимирской области

СК возбудил дело после ДТП с автобусом во Владимирской области

© Фото : УМВД по Владимирской областиАвтобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области
Автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : УМВД по Владимирской области
Автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 28 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом во Владимирской области, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале.
"В следственном отделе по городу Александров регионального управления СК возбуждено уголовное дело по сообщениям в публичном пространстве о причинении телесных повреждений пассажирам автобуса, перевернувшегося на автодороге в Александровском районе, по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — говорится в релизе.
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Глава СК Александр Бастрыкин поручил региональному управлению представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Авария произошла около 2:40 ночи на автодороге М8 "Холмогоры" в Александровском районе, на границе с Ярославской областью. Экскурсионный автобус, направлявшийся из Псковской области в Кострому, cъехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе было 55 человек.
Пострадали 35 человек. По информации губернатора Александра Авдеева, 16 человек находятся в больнице, из них одна женщина в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
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ПроисшествияВладимирская областьАлександровский районПсковская областьАлександр Авдеев (дипломат)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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