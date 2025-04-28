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Во Владимирской области 13 человек попали в больницу после ДТП - РИА Новости, 28.04.2025
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08:45 28.04.2025 (обновлено: 09:53 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/dtp-2013766938.html
Во Владимирской области 13 человек попали в больницу после ДТП
Во Владимирской области 13 человек попали в больницу после ДТП - РИА Новости, 28.04.2025
Во Владимирской области 13 человек попали в больницу после ДТП
После ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализированы 13 человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале Минздрава. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T08:45:00+03:00
2025-04-28T09:53:00+03:00
происшествия
владимирская область
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. После ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализированы 13 человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале Минздрава."В результате происшествия пострадали 35 человек. 13 человек госпитализированы, в том числе один — в тяжелом состоянии. Еще 16 пассажирам автобуса, в том числе одному ребенку, медицинская помощь оказана амбулаторно. Медицинские специалисты в настоящий момент осматривают еще шестерых пострадавших", — говорится в публикации.В ведомстве отметили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь. Координирует это Федеральный центр медицины катастроф. Запланированы также телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Авария произошла около 2:40 ночи на автодороге М8 "Холмогоры" в Александровском районе, на границе с Ярославской областью. Экскурсионный автобус, направлявшийся из Псковской области в Кострому, cъехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе было 55 человек.Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
https://ria.ru/20250428/dtp-2013764524.html
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
владимирская область
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происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Во Владимирской области 13 человек попали в больницу после ДТП

Во Владимирской области после ДТП с автобусом госпитализированы 13 человек

© Фото : УМВД по Владимирской областиАвтобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области
Автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : УМВД по Владимирской области
Автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. После ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализированы 13 человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
"В результате происшествия пострадали 35 человек. 13 человек госпитализированы, в том числе один — в тяжелом состоянии. Еще 16 пассажирам автобуса, в том числе одному ребенку, медицинская помощь оказана амбулаторно. Медицинские специалисты в настоящий момент осматривают еще шестерых пострадавших", — говорится в публикации.
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В ведомстве отметили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь. Координирует это Федеральный центр медицины катастроф. Запланированы также телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.
Авария произошла около 2:40 ночи на автодороге М8 "Холмогоры" в Александровском районе, на границе с Ярославской областью. Экскурсионный автобус, направлявшийся из Псковской области в Кострому, cъехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе было 55 человек.
Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
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ПроисшествияВладимирская область
 
 
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