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Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Калугой - РИА Новости, 28.04.2025
Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калужской области, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:57:00+03:00
2025-04-28T07:57:00+03:00
2025-04-28T08:02:00+03:00
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калужской области, сообщает управление МВД по региону.Как сообщает ведомство, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло около 2.10 мск понедельника на 165-м километре автодороги А-130 (Медынский район)."По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной MAN, при выезде с второстепенной дороги не уступил, движущемуся по главной автодороге, автобусу Fiat Ducato, который двигался в сторону Москвы, с пассажирами (10 пассажиров). В результате столкновения один человек погиб (пассажир автомашины Fiat Ducato), пострадали 11 человек", - говорится в сообщении.В управлении уточнили, что в числе пострадавших девять пассажиров микроавтобуса и два водителя обоих транспортных средств. Все они доставлены в медицинское учреждение.
калужская область
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происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком