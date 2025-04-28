https://ria.ru/20250428/dtp-2013763187.html

Десять человек госпитализированы после ДТП во Владимирской области

Десять человек госпитализированы после ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 28.04.2025

Десять человек госпитализированы после ДТП во Владимирской области

РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом во Владимирской области, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T07:38:00+03:00

2025-04-28T07:38:00+03:00

2025-04-28T07:47:00+03:00

происшествия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом во Владимирской области, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Александр Авдеев.Ранее УМВД по Владимирской области сообщало, что примерно в 2.40 мск в Александровском районе водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 4.30 мск, за медицинской помощью обратились около 35 человек. Всего в момент происшествия в автобусе находились 55 граждан. Прокуратура региона уточняла, что автобус следовал из Псковской области в Кострому."На данную минуту в Александровскую районную больницу скорой помощью доставлены 35 человек. Госпитализированы 10: одна женщина в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные девять – в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.Он уточнил, что автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому. В нем находился 55 человек, в том числе один ребенок.По словам Авдеева, ребенка осмотрели врачи, в госпитализации он не нуждается. Медики осмотрели остальных пациентов и временно разместили их в дневном стационаре.

https://ria.ru/20250428/avtobus-2013760358.html

https://ria.ru/20250428/avtobus-2013757434.html

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, владимирская область