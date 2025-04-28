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Десять человек госпитализированы после ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 28.04.2025
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07:38 28.04.2025 (обновлено: 07:47 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/dtp-2013763187.html
Десять человек госпитализированы после ДТП во Владимирской области
Десять человек госпитализированы после ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 28.04.2025
Десять человек госпитализированы после ДТП во Владимирской области
РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом во Владимирской области, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:38:00+03:00
2025-04-28T07:47:00+03:00
происшествия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом во Владимирской области, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Александр Авдеев.Ранее УМВД по Владимирской области сообщало, что примерно в 2.40 мск в Александровском районе водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 4.30 мск, за медицинской помощью обратились около 35 человек. Всего в момент происшествия в автобусе находились 55 граждан. Прокуратура региона уточняла, что автобус следовал из Псковской области в Кострому."На данную минуту в Александровскую районную больницу скорой помощью доставлены 35 человек. Госпитализированы 10: одна женщина в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные девять – в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.Он уточнил, что автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому. В нем находился 55 человек, в том числе один ребенок.По словам Авдеева, ребенка осмотрели врачи, в госпитализации он не нуждается. Медики осмотрели остальных пациентов и временно разместили их в дневном стационаре.
https://ria.ru/20250428/avtobus-2013760358.html
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происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Десять человек госпитализированы после ДТП во Владимирской области

Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом во Владимирской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой помощи
Фельдшеры скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Фельдшеры скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом во Владимирской области, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ранее УМВД по Владимирской области сообщало, что примерно в 2.40 мск в Александровском районе водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 4.30 мск, за медицинской помощью обратились около 35 человек. Всего в момент происшествия в автобусе находились 55 граждан. Прокуратура региона уточняла, что автобус следовал из Псковской области в Кострому.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Опрокинувшийся во Владимирской области автобус следовал в Кострому
06:27
"На данную минуту в Александровскую районную больницу скорой помощью доставлены 35 человек. Госпитализированы 10: одна женщина в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные девять – в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому. В нем находился 55 человек, в том числе один ребенок.
По словам Авдеева, ребенка осмотрели врачи, в госпитализации он не нуждается. Медики осмотрели остальных пациентов и временно разместили их в дневном стационаре.
Автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Во Владимирской области автобус съехал в кювет, пострадали около 35 человек
05:28
 
ПроисшествияВладимирская область
 
 
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