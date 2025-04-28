https://ria.ru/20250428/donetsk-2013911734.html

В Донецке прошел молодежный марафон "Знание.Первые"

В Донецке прошел молодежный марафон "Знание.Первые" - РИА Новости, 28.04.2025

В Донецке прошел молодежный марафон "Знание.Первые"

Федеральный просветительский молодежный марафон "Знание.Первые" прошел в Донецке в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:44:00+03:00

2025-04-28T18:44:00+03:00

2025-04-28T18:51:00+03:00

донецкая народная республика

донецк

кирилл макаров

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

максим храмцов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013912773_13:0:813:450_1920x0_80_0_0_196dbb2606d4862816c121c66b1ccf86.jpg

ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Федеральный просветительский молодежный марафон "Знание.Первые" прошел в Донецке в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. "Если учитывать, что молодые люди более пяти лет находились на дистанционном обучении, в школе, в университете, это хороший повод возродить донецкое студенчество в такой знаменательный, важный для всех нас год", - сказал РИА Новости министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров. По его словам, среди молодежи Донецка подобные мероприятия востребованы, а традиция принимать гостей в столице региона должна сохраниться. Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" — площадка для диалога молодёжи с выдающимися людьми из разных сфер, которые готовы делиться опытом и ответить на интересующие молодое поколение вопросы. В 2025 году событие посвящено 80-летию Великой Победы. В мероприятии приняли участие митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, актёр театра и кино Илья Глинников, комик Стас Старовойтов и другие. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые".

https://ria.ru/20250428/malkov-2013888865.html

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013822399.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, донецк, кирилл макаров, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), максим храмцов, общество