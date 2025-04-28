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В Донецке прошел молодежный марафон "Знание.Первые" - РИА Новости, 28.04.2025
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18:44 28.04.2025 (обновлено: 18:51 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/donetsk-2013911734.html
В Донецке прошел молодежный марафон "Знание.Первые"
В Донецке прошел молодежный марафон "Знание.Первые" - РИА Новости, 28.04.2025
В Донецке прошел молодежный марафон "Знание.Первые"
Федеральный просветительский молодежный марафон "Знание.Первые" прошел в Донецке в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:44:00+03:00
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донецкая народная республика
донецк
кирилл макаров
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
максим храмцов
общество
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Федеральный просветительский молодежный марафон "Знание.Первые" прошел в Донецке в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. "Если учитывать, что молодые люди более пяти лет находились на дистанционном обучении, в школе, в университете, это хороший повод возродить донецкое студенчество в такой знаменательный, важный для всех нас год", - сказал РИА Новости министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров. По его словам, среди молодежи Донецка подобные мероприятия востребованы, а традиция принимать гостей в столице региона должна сохраниться. Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" — площадка для диалога молодёжи с выдающимися людьми из разных сфер, которые готовы делиться опытом и ответить на интересующие молодое поколение вопросы. В 2025 году событие посвящено 80-летию Великой Победы. В мероприятии приняли участие митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, актёр театра и кино Илья Глинников, комик Стас Старовойтов и другие. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые".
https://ria.ru/20250428/malkov-2013888865.html
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Наталья Макарова
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60
донецкая народная республика, донецк, кирилл макаров, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), максим храмцов, общество
Донецкая Народная Республика, Донецк, Кирилл Макаров, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Максим Храмцов, Общество
В Донецке прошел молодежный марафон "Знание.Первые"

Федеральный просветительский марафон для молодежи "Знание.Первые" прошел в ДНР

© Фото : Российское общество "Знание"Видеобращение Главы ДНР Дениса Пушилина к участникам просветительского марафона "Знание.Первые"
Видеобращение Главы ДНР Дениса Пушилина к участникам просветительского марафона Знание.Первые - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Российское общество "Знание"
Видеобращение Главы ДНР Дениса Пушилина к участникам просветительского марафона "Знание.Первые"
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Федеральный просветительский молодежный марафон "Знание.Первые" прошел в Донецке в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Если учитывать, что молодые люди более пяти лет находились на дистанционном обучении, в школе, в университете, это хороший повод возродить донецкое студенчество в такой знаменательный, важный для всех нас год", - сказал РИА Новости министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров.
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Вчера, 17:25
По его словам, среди молодежи Донецка подобные мероприятия востребованы, а традиция принимать гостей в столице региона должна сохраниться.
Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" — площадка для диалога молодёжи с выдающимися людьми из разных сфер, которые готовы делиться опытом и ответить на интересующие молодое поколение вопросы.
В 2025 году событие посвящено 80-летию Великой Победы. В мероприятии приняли участие митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, актёр театра и кино Илья Глинников, комик Стас Старовойтов и другие.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые".
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Донецкая Народная РеспубликаДонецкКирилл МакаровВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Максим ХрамцовОбщество
 
 
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