В Донецке прошел молодежный марафон "Знание.Первые"
Федеральный просветительский марафон для молодежи "Знание.Первые" прошел в ДНР
© Фото : Российское общество "Знание"Видеобращение Главы ДНР Дениса Пушилина к участникам просветительского марафона "Знание.Первые"
Видеобращение Главы ДНР Дениса Пушилина к участникам просветительского марафона "Знание.Первые"
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Федеральный просветительский молодежный марафон "Знание.Первые" прошел в Донецке в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Если учитывать, что молодые люди более пяти лет находились на дистанционном обучении, в школе, в университете, это хороший повод возродить донецкое студенчество в такой знаменательный, важный для всех нас год", - сказал РИА Новости министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров.
По его словам, среди молодежи Донецка подобные мероприятия востребованы, а традиция принимать гостей в столице региона должна сохраниться.
Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" — площадка для диалога молодёжи с выдающимися людьми из разных сфер, которые готовы делиться опытом и ответить на интересующие молодое поколение вопросы.
В 2025 году событие посвящено 80-летию Великой Победы. В мероприятии приняли участие митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, актёр театра и кино Илья Глинников, комик Стас Старовойтов и другие.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые".