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В ДНР за неделю перехватили 258 беспилотников
В ДНР за неделю перехватили 258 беспилотников - РИА Новости, 28.04.2025
В ДНР за неделю перехватили 258 беспилотников
Более 250 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре ДНР было сорвано за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T06:38:00+03:00
2025-04-28T06:38:00+03:00
2025-04-28T07:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Более 250 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре ДНР было сорвано за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 258 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что одним из перехваченных БПЛА был дрон, который нес на себе боевой фугасный заряд, направленный на подрыв электроподстанции в Куйбышевском районе города. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на местах.
https://ria.ru/20250427/pvo-2013653009.html
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в мире, россия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика
В ДНР за неделю перехватили 258 беспилотников
"Купол Донбасса" перехватил 258 дронов ВСУ над Донецком, Макеевкой и Горловкой