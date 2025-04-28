https://ria.ru/20250428/dollar-2013492437.html

"Это надолго": инвесторы подписали доллару приговор

"Это надолго": инвесторы подписали доллару приговор - РИА Новости, 28.04.2025

"Это надолго": инвесторы подписали доллару приговор

Денежная единица и казначейские облигации США больше не надежный актив. Индекс доллара просел в этом году на девять процентов. Прогноз крупнейших инвестбанков... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T10:58:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Елена Савельева. Денежная единица и казначейские облигации США больше не надежный актив. Индекс доллара просел в этом году на девять процентов. Прогноз крупнейших инвестбанков неутешителен. О том, что произойдет дальше, — в материале РИА Новости.Торговые ударыВ недавнем опросе Bank of America 61% управляющих глобальными фондами предсказали постоянное ослабление валюты США в течение следующих 12 месяцев. Это самый пессимистичный прогноз за почти 20 лет.Причина — экономическая политика Белого дома.Пошлины Дональда Трампа и вызванные ими споры привели к резкому росту доходности трежерис и снижению курса доллара. Даже поспешно последовавшие примирительные заявления не стабилизировали ситуацию, говорит Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".Инвесторы опасаются, что протекционизм Трампа обернется замедлением мировой экономики и рецессией в США. К тому же последствия ослабления доллара неоднозначны. Теоретически это должно сделать американские товары для иностранных потребителей более выгодными, что увеличит доходы производителей."Однако торговая война все это разрушит. Большой долгосрочный риск заключается в том, что угрозы Трампа в конечном итоге могут подорвать веру иностранных инвесторов в доллар как в глобальную валюту-убежище. Хотя эта перспектива очень отдаленная, ее не следует игнорировать", — подчеркивает аналитик.Еще один мощный негативный фактор — критика, с которой Трамп обрушился на главу Федрезерва Джерома Пауэлла. "Его надо уволить как можно скорее", — заявил на днях президент США. Он назвал чиновника "вечно опаздывающим" и выразил недовольство тем, что тот не спешит снижать ставки, несмотря на падение цен на нефть и продукты."Инвесторы начали уходить из долларовых активов, опасаясь, что давление администрации заставит ФРС необоснованно смягчить денежно-кредитную политику. Добавьте сюда торговые войны, риск замедления глобальной экономики и переговоры США с Ираном — все это усилило нервозность рынка", — перечисляет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Приток капиталаТаким образом, доллар толкают вниз со всех сторон: возможное смягчение политики ФРС под нажимом Трампа, прогресс в торговых переговорах (например, с Китаем), растущий дефицит бюджета США и инфляционные риски из-за пошлин. Это бьет по американским импортерам, повышая цены на товары, но помогает экспортерам. Для развивающихся рынков, включая Россию, такая ситуация сулит приток капитала, хотя геополитические риски, разумеется, никуда не делись.Другие валюты укрепились относительно "американца". В первую очередь речь о евро, иене, швейцарском франке: подросли на 10-11 процентов. Кроме того, прибавили мексиканский песо (5,5), канадский доллар (четыре), польский злотый (девять). А рубль — сразу 22."Развивающиеся страны — бенефициары слабого доллара. У многих есть заимствования в американской валюте, так что реальное долговое бремя уменьшилось. Импорт подешевел, а это замедляет инфляцию. И центробанки получают возможность снижать ставки для стимулирования экономики", — поясняет Веретенникова.Впереди обвалПо мнению аналитиков, доллар продолжит падение к корзине валют G10. Дальнейшее снижение ставки ФРС и экономическая политика Трампа останутся в центре внимания. Высокие пошлины повлияют на американскую денежную единицу негативно.Однако с прогнозом Bank of America соглашаются с осторожностью. Трамп сейчас главный "дирижер" рынков, его твиты и заявления способны мгновенно все изменить, отмечает Антонов.В Deutsche Bank однако уже бьют тревогу: доллар может рухнуть к евро до уровня 2014 года.Стратеги Deutsche Bank Research предсказывают "структурный спад" американской валюты в ближайшие годы — спрос на нее достигнет десятилетнего минимума по отношению к евро."Учитывая исторические события последних нескольких месяцев, наши прогнозы по EUR/USD предполагают затяжной нисходящий тренд для доллара", — указывают они.И ссылаются прежде всего на на нежелание международного сообщества финансировать растущий двойной дефицит США, а также постепенное снижение стоимости переоцененных американских активов.

https://ria.ru/20250416/senator-2011694359.html

https://ria.ru/20250424/dollar-2013085072.html

https://ria.ru/20250423/dollar-2012862011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, дональд трамп, федеральная резервная система сша, bank of america, deutsche bank , доллар