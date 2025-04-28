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Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой

Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой - РИА Новости, 28.04.2025

Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой

Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T04:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", - сказали в суде. С иском к Агузаровой обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Отмечается, что решение вынесено 17 апреля. Сумма накопившегося долга певицы не сообщается.

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жкх, москва, жанна агузарова, общество