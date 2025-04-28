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Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой - РИА Новости, 28.04.2025
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Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой - РИА Новости, 28.04.2025
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой
Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 28.04.2025
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жкх
москва
жанна агузарова
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", - сказали в суде. С иском к Агузаровой обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Отмечается, что решение вынесено 17 апреля. Сумма накопившегося долга певицы не сообщается.
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жкх, москва, жанна агузарова, общество
ЖКХ, Москва, Жанна Агузарова, Общество
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой

Суд Москвы взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖанна Агузарова
Жанна Агузарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жанна Агузарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", - сказали в суде.
С иском к Агузаровой обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Отмечается, что решение вынесено 17 апреля.
Сумма накопившегося долга певицы не сообщается.
Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам
12 апреля, 05:21
 
ЖКХМоскваЖанна АгузароваОбщество
 
 
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