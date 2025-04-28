https://ria.ru/20250428/dolg-2013752655.html
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой - РИА Новости, 28.04.2025
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой
Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T04:00:00+03:00
2025-04-28T04:00:00+03:00
2025-04-28T04:00:00+03:00
жкх
москва
жанна агузарова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94945/48/949454832_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_b54d3300e5fda5f2f33d6d1b59ee1c4d.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", - сказали в суде. С иском к Агузаровой обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Отмечается, что решение вынесено 17 апреля. Сумма накопившегося долга певицы не сообщается.
https://ria.ru/20250412/litvinova-2010841044.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94945/48/949454832_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_9021e1c54d7c743ccbc424d94287d050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, москва, жанна агузарова, общество
ЖКХ, Москва, Жанна Агузарова, Общество
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой
Суд Москвы взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой