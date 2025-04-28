https://ria.ru/20250428/dnr-2013908380.html
В ДНР начали повторно судить азовца из Мариуполя, ранившего земляка
В ДНР начали повторно судить азовца из Мариуполя, ранившего земляка - РИА Новости, 28.04.2025
В ДНР начали повторно судить азовца из Мариуполя, ранившего земляка
Верховный суд ДНР начал повторный суд по делу боевика полка "Азов"* Ярослава Котляра, обвиняемого в покушении на жизнь жителя Мариуполя, передает корреспондент... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:34:00+03:00
2025-04-28T18:34:00+03:00
2025-04-28T18:39:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Верховный суд ДНР начал повторный суд по делу боевика полка "Азов"* Ярослава Котляра, обвиняемого в покушении на жизнь жителя Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости."Да, признаю", — ответил Котляр на вопрос РИА Новости, признает ли он свою вину.Тридцатилетний Котляр сам является уроженцем Мариуполя, служил сначала в Нацгвардии Украины, потом в "Азове"*. В ноябре 2024 года Верховный суд ДНР осудил его на 15 лет строгого режима.По версии следствия, в марте и апреле 2022 года Котляр находился на огневой позиции во дворе многоквартирного дома в Мариуполе. В один из вечеров он выстрелил из автомата в шедшего по улице мирного жителя. Однако раненому мужчине удалось спастись — соседи затащили его в подвал. Согласно материалам дела, Котляра обвинили по по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). В ходе судебного разбирательства суд смягчил наказание Котляру, так как сначала боевики пытались оказать раненому медицинскую помощь, а на следующий день навестили его в подвале. Однако прокуратура ДНР с выводами суда не согласилась — по ее версии, Котляра не было среди тех, кто помогал раненому, а сам пострадавший запутался: боевики стреляли в него в темноте и поэтому он не смог правильно их опознать. Прокуратура подала кассацию, суд высшей инстанции отменил приговор Котляру и вернул дело на повторное рассмотрение. В понедельник состоялось первое заседание нового процесса, Котляр вновь обвиняется по тем же статьям.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250326/prigovor-2007381315.html
https://ria.ru/20250120/prigovor-1994578470.html
https://ria.ru/20250416/azov-2011621369.html
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происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, россия
Происшествия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия
В ДНР начали повторно судить азовца из Мариуполя, ранившего земляка
Верховный суд ДНР начал повторный суд по делу боевика "Азова" Котляра
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Верховный суд ДНР начал повторный суд по делу боевика полка "Азов"* Ярослава Котляра, обвиняемого в покушении на жизнь жителя Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Да, признаю", — ответил Котляр на вопрос РИА Новости, признает ли он свою вину.
Тридцатилетний Котляр сам является уроженцем Мариуполя
, служил сначала в Нацгвардии Украины
, потом в "Азове"*. В ноябре 2024 года Верховный суд ДНР
осудил его на 15 лет строгого режима.
По версии следствия, в марте и апреле 2022 года Котляр находился на огневой позиции во дворе многоквартирного дома в Мариуполе. В один из вечеров он выстрелил из автомата в шедшего по улице мирного жителя. Однако раненому мужчине удалось спастись — соседи затащили его в подвал.
Согласно материалам дела, Котляра обвинили по по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
В ходе судебного разбирательства суд смягчил наказание Котляру, так как сначала боевики пытались оказать раненому медицинскую помощь, а на следующий день навестили его в подвале.
Однако прокуратура ДНР с выводами суда не согласилась — по ее версии, Котляра не было среди тех, кто помогал раненому, а сам пострадавший запутался: боевики стреляли в него в темноте и поэтому он не смог правильно их опознать. Прокуратура подала кассацию, суд высшей инстанции отменил приговор Котляру и вернул дело на повторное рассмотрение.
В понедельник состоялось первое заседание нового процесса, Котляр вновь обвиняется по тем же статьям.
* Террористическая организация, запрещенная в России.