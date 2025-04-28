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В ДНР восстановили памятник неизвестному солдату - РИА Новости, 28.04.2025
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05:08 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/dnr-2013756212.html
В ДНР восстановили памятник неизвестному солдату
В ДНР восстановили памятник неизвестному солдату - РИА Новости, 28.04.2025
В ДНР восстановили памятник неизвестному солдату
Бойцы 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" проявили инициативу и усилиями подразделения восстановили памятник неизвестному солдату в одном из... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:08:00+03:00
2025-04-28T05:08:00+03:00
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 28 апр - РИА Новости. Бойцы 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" проявили инициативу и усилиями подразделения восстановили памятник неизвестному солдату в одном из городов ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона Булат Кажгалиев. "Бойцы 68-го армейского корпуса проявили инициативу в восстановлении памятника могилы неизвестному солдату. Это важный процесс в целях сохранения культурного наследия, истории отваги и патриотизма, заслуживающих того, чтобы быть услышанными будущими поколениями", - сказал офицер. Также собеседник агентства отметил, что монумент передает историю бойцов, их отваги и патриотизма, которые должны быть услышаны будущими поколениями. "Восстановление памятника - это сигнал для будущего поколения, что мы помним свою историю. А народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего", - добавил Кажгалиев.
https://ria.ru/20250428/sapery-2013755696.html
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донецкая народная республика, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Общество, Россия
В ДНР восстановили памятник неизвестному солдату

Бойцы 68-го армейского корпуса восстановили памятник неизвестному солдату в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 28 апр - РИА Новости. Бойцы 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" проявили инициативу и усилиями подразделения восстановили памятник неизвестному солдату в одном из городов ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона Булат Кажгалиев.
"Бойцы 68-го армейского корпуса проявили инициативу в восстановлении памятника могилы неизвестному солдату. Это важный процесс в целях сохранения культурного наследия, истории отваги и патриотизма, заслуживающих того, чтобы быть услышанными будущими поколениями", - сказал офицер.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Также собеседник агентства отметил, что монумент передает историю бойцов, их отваги и патриотизма, которые должны быть услышаны будущими поколениями.
"Восстановление памятника - это сигнал для будущего поколения, что мы помним свою историю. А народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего", - добавил Кажгалиев.
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