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В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев - РИА Новости, 28.04.2025
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19:09 28.04.2025 (обновлено: 19:17 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/dmitriev-2013917085.html
В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев
В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев - РИА Новости, 28.04.2025
В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев
Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:09:00+03:00
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европа
африка
технологии
кирилл дмитриев
экономика
российский фонд прямых инвестиций
ржд
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые"."Нашему взаимодействию пытаются помешать ряд европейских стран, но мы будем двигаться, выступать успешно вперед", - сказал Дмитриев, говоря о сотрудничестве России и Африки.Он напомнил, что Россия уже развивает ряд успешных проектов на этом континенте."Мы развиваем там инфраструктуру. У нас замечательный РЖД, который обладает большими компетенциями в инфраструктуре. Поэтому мы должны вместе с Африкой использовать те наработки, которые есть в России. И стратегически для России это, безусловно, важно", – подчеркнул он.
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россия, европа, африка, технологии, кирилл дмитриев, экономика, российский фонд прямых инвестиций, ржд
Россия, Европа, Африка, Технологии, Кирилл Дмитриев, Экономика, Российский фонд прямых инвестиций, РЖД
В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: взаимодействию РФ с Африкой пытаются помешать страны Европы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
«
"Нашему взаимодействию пытаются помешать ряд европейских стран, но мы будем двигаться, выступать успешно вперед", - сказал Дмитриев, говоря о сотрудничестве России и Африки.
Он напомнил, что Россия уже развивает ряд успешных проектов на этом континенте.
"Мы развиваем там инфраструктуру. У нас замечательный РЖД, который обладает большими компетенциями в инфраструктуре. Поэтому мы должны вместе с Африкой использовать те наработки, которые есть в России. И стратегически для России это, безусловно, важно", – подчеркнул он.
Максим Петров - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Максим Петров: новый морской маршрут в Африку улучшит сотрудничество с Мали
26 апреля, 10:00
 
РоссияЕвропаАфрикаТехнологииКирилл ДмитриевЭкономикаРоссийский фонд прямых инвестицийРЖД
 
 
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