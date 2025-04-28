https://ria.ru/20250428/dmitriev-2013917085.html

В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев

В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев - РИА Новости, 28.04.2025

В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев

Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:09:00+03:00

2025-04-28T19:09:00+03:00

2025-04-28T19:17:00+03:00

россия

европа

африка

технологии

кирилл дмитриев

экономика

российский фонд прямых инвестиций

ржд

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые"."Нашему взаимодействию пытаются помешать ряд европейских стран, но мы будем двигаться, выступать успешно вперед", - сказал Дмитриев, говоря о сотрудничестве России и Африки.Он напомнил, что Россия уже развивает ряд успешных проектов на этом континенте."Мы развиваем там инфраструктуру. У нас замечательный РЖД, который обладает большими компетенциями в инфраструктуре. Поэтому мы должны вместе с Африкой использовать те наработки, которые есть в России. И стратегически для России это, безусловно, важно", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20250426/petrov-2013550089.html

россия

европа

африка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, европа, африка, технологии, кирилл дмитриев, экономика, российский фонд прямых инвестиций, ржд