https://ria.ru/20250428/dmitriev-2013917085.html
В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев
В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев - РИА Новости, 28.04.2025
В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев
Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:09:00+03:00
2025-04-28T19:09:00+03:00
2025-04-28T19:17:00+03:00
россия
европа
африка
технологии
кирилл дмитриев
экономика
российский фонд прямых инвестиций
ржд
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые"."Нашему взаимодействию пытаются помешать ряд европейских стран, но мы будем двигаться, выступать успешно вперед", - сказал Дмитриев, говоря о сотрудничестве России и Африки.Он напомнил, что Россия уже развивает ряд успешных проектов на этом континенте."Мы развиваем там инфраструктуру. У нас замечательный РЖД, который обладает большими компетенциями в инфраструктуре. Поэтому мы должны вместе с Африкой использовать те наработки, которые есть в России. И стратегически для России это, безусловно, важно", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20250426/petrov-2013550089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, европа, африка, технологии, кирилл дмитриев, экономика, российский фонд прямых инвестиций, ржд
Россия, Европа, Африка, Технологии, Кирилл Дмитриев, Экономика, Российский фонд прямых инвестиций, РЖД
В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев: взаимодействию РФ с Африкой пытаются помешать страны Европы