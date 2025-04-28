https://ria.ru/20250428/dmitriev-2013916542.html

Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России

Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России - РИА Новости, 28.04.2025

Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России

Россия находится в кольце дезинформации, поэтому в переговорах важно донести ее позицию, чтобы она не была исковеркана; при этом России легче работать со... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:06:00+03:00

2025-04-28T19:06:00+03:00

2025-04-28T19:06:00+03:00

россия

сша

юг

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия находится в кольце дезинформации, поэтому в переговорах важно донести ее позицию, чтобы она не была исковеркана; при этом России легче работать со странами глобального Юга, чем с Западом, но даже с США можно найти некую общность, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Очень легко хлопнуть дверью, очень легко сказать: "вы не правы", особенно когда Россия находится в очень плотном, и вы прекрасно об этом знаете, кольце дезинформации, где многие страны специально делают так, чтобы наша точка зрения не доносилась, чтобы фактически наша точка зрения постоянно извращалась", - сказал Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые". "И поэтому мы во многом общаемся с людьми, которые, в общем-то, являются жертвой этой лжи и пропаганды. Поэтому донесение до них уважительно позиции России, позиции президента Путина, это, безусловно, очень важно", – подчеркнул он. При этом, по его словам, России легче работать со странами глобального Юга, чем с Западом, но даже с США можно найти некую общность. "У новой администрации США есть фокус на традиционных ценностях, что хорошо отличает новую администрацию от предыдущей и от того, что происходит в Европе. Поэтому очень важно также находить некую общность. С кем-то ее будет больше, с кем-то ее, безусловно, меньше, но вот эта общность крайне важна", – сказал Дмитриев. В любом случае, по его словам, для успешных переговоров с представителями любых стран важно вести спокойный уважительный диалог. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/rossija-2013824906.html

https://ria.ru/20250428/ekonomika-2013811175.html

россия

сша

юг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, юг, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций