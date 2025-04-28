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Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России - РИА Новости, 28.04.2025
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19:06 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/dmitriev-2013916542.html
Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России
Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России - РИА Новости, 28.04.2025
Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России
Россия находится в кольце дезинформации, поэтому в переговорах важно донести ее позицию, чтобы она не была исковеркана; при этом России легче работать со... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:06:00+03:00
2025-04-28T19:06:00+03:00
россия
сша
юг
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия находится в кольце дезинформации, поэтому в переговорах важно донести ее позицию, чтобы она не была исковеркана; при этом России легче работать со странами глобального Юга, чем с Западом, но даже с США можно найти некую общность, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Очень легко хлопнуть дверью, очень легко сказать: "вы не правы", особенно когда Россия находится в очень плотном, и вы прекрасно об этом знаете, кольце дезинформации, где многие страны специально делают так, чтобы наша точка зрения не доносилась, чтобы фактически наша точка зрения постоянно извращалась", - сказал Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые". "И поэтому мы во многом общаемся с людьми, которые, в общем-то, являются жертвой этой лжи и пропаганды. Поэтому донесение до них уважительно позиции России, позиции президента Путина, это, безусловно, очень важно", – подчеркнул он. При этом, по его словам, России легче работать со странами глобального Юга, чем с Западом, но даже с США можно найти некую общность. "У новой администрации США есть фокус на традиционных ценностях, что хорошо отличает новую администрацию от предыдущей и от того, что происходит в Европе. Поэтому очень важно также находить некую общность. С кем-то ее будет больше, с кем-то ее, безусловно, меньше, но вот эта общность крайне важна", – сказал Дмитриев. В любом случае, по его словам, для успешных переговоров с представителями любых стран важно вести спокойный уважительный диалог. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/rossija-2013824906.html
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россия, сша, юг, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Юг, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России

Глава РФПИ Дмитриев: в переговорах важно донести до Запада позицию России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия находится в кольце дезинформации, поэтому в переговорах важно донести ее позицию, чтобы она не была исковеркана; при этом России легче работать со странами глобального Юга, чем с Западом, но даже с США можно найти некую общность, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«
"Очень легко хлопнуть дверью, очень легко сказать: "вы не правы", особенно когда Россия находится в очень плотном, и вы прекрасно об этом знаете, кольце дезинформации, где многие страны специально делают так, чтобы наша точка зрения не доносилась, чтобы фактически наша точка зрения постоянно извращалась", - сказал Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишустин рассказал, какой видит Россию через 10 лет
Вчера, 14:00
«
"И поэтому мы во многом общаемся с людьми, которые, в общем-то, являются жертвой этой лжи и пропаганды. Поэтому донесение до них уважительно позиции России, позиции президента Путина, это, безусловно, очень важно", – подчеркнул он.
При этом, по его словам, России легче работать со странами глобального Юга, чем с Западом, но даже с США можно найти некую общность. "У новой администрации США есть фокус на традиционных ценностях, что хорошо отличает новую администрацию от предыдущей и от того, что происходит в Европе. Поэтому очень важно также находить некую общность. С кем-то ее будет больше, с кем-то ее, безусловно, меньше, но вот эта общность крайне важна", – сказал Дмитриев.
В любом случае, по его словам, для успешных переговоров с представителями любых стран важно вести спокойный уважительный диалог.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишустин назвал Россию одной из крупнейших экономик мира
Вчера, 13:11
 
РоссияСШАЮгКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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