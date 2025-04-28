Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России
Глава РФПИ Дмитриев: в переговорах важно донести до Запада позицию России
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия находится в кольце дезинформации, поэтому в переговорах важно донести ее позицию, чтобы она не была исковеркана; при этом России легче работать со странами глобального Юга, чем с Западом, но даже с США можно найти некую общность, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«
"Очень легко хлопнуть дверью, очень легко сказать: "вы не правы", особенно когда Россия находится в очень плотном, и вы прекрасно об этом знаете, кольце дезинформации, где многие страны специально делают так, чтобы наша точка зрения не доносилась, чтобы фактически наша точка зрения постоянно извращалась", - сказал Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
«
"И поэтому мы во многом общаемся с людьми, которые, в общем-то, являются жертвой этой лжи и пропаганды. Поэтому донесение до них уважительно позиции России, позиции президента Путина, это, безусловно, очень важно", – подчеркнул он.
При этом, по его словам, России легче работать со странами глобального Юга, чем с Западом, но даже с США можно найти некую общность. "У новой администрации США есть фокус на традиционных ценностях, что хорошо отличает новую администрацию от предыдущей и от того, что происходит в Европе. Поэтому очень важно также находить некую общность. С кем-то ее будет больше, с кем-то ее, безусловно, меньше, но вот эта общность крайне важна", – сказал Дмитриев.
В любом случае, по его словам, для успешных переговоров с представителями любых стран важно вести спокойный уважительный диалог.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.