https://ria.ru/20250428/dmitriev-2013913521.html

Дмитриев рассказал о позиции России по конфликту на Украине

Дмитриев рассказал о позиции России по конфликту на Украине - РИА Новости, 28.04.2025

Дмитриев рассказал о позиции России по конфликту на Украине

Россия обладает сильной позицией, и она настроена на мир, но в переговорах всегда важен поиск компромиссов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:52:00+03:00

2025-04-28T18:52:00+03:00

2025-04-28T19:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия обладает сильной позицией, и она настроена на мир, но в переговорах всегда важен поиск компромиссов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Безусловно, очень важно, что у России сильная позиция. Если у тебя слабая позиция - тебя хуже слышат, поэтому безусловно очень важно иметь сильную позицию. Это раз. Второе - безусловно очень важно, что Россия настроена на мир, но на наших условиях", - сказал Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые", отвечая на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы донести до партнеров позицию России."И третье, конечно, безусловно, очень важен поиск компромиссов, потому что они должны быть, безусловно, в наших интересах, продвигать наши интересы, но всегда можно найти что-то, что менее значимо нам и более значимо для кого-то другого. И этот поиск различия в позициях - очень важен", - добавил он.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/dmitriev-2013916542.html

https://ria.ru/20250428/rossiya-2013916941.html

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россия, украина, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций