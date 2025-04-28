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Дмитриев рассказал о позиции России по конфликту на Украине - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 28.04.2025 (обновлено: 19:10 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/dmitriev-2013913521.html
Дмитриев рассказал о позиции России по конфликту на Украине
Дмитриев рассказал о позиции России по конфликту на Украине - РИА Новости, 28.04.2025
Дмитриев рассказал о позиции России по конфликту на Украине
Россия обладает сильной позицией, и она настроена на мир, но в переговорах всегда важен поиск компромиссов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:52:00+03:00
2025-04-28T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия обладает сильной позицией, и она настроена на мир, но в переговорах всегда важен поиск компромиссов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Безусловно, очень важно, что у России сильная позиция. Если у тебя слабая позиция - тебя хуже слышат, поэтому безусловно очень важно иметь сильную позицию. Это раз. Второе - безусловно очень важно, что Россия настроена на мир, но на наших условиях", - сказал Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые", отвечая на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы донести до партнеров позицию России."И третье, конечно, безусловно, очень важен поиск компромиссов, потому что они должны быть, безусловно, в наших интересах, продвигать наши интересы, но всегда можно найти что-то, что менее значимо нам и более значимо для кого-то другого. И этот поиск различия в позициях - очень важен", - добавил он.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/dmitriev-2013916542.html
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013916941.html
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россия, украина, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев рассказал о позиции России по конфликту на Украине

Дмитриев: у России сильная позиция, она настроена на мир

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия обладает сильной позицией, и она настроена на мир, но в переговорах всегда важен поиск компромиссов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, очень важно, что у России сильная позиция. Если у тебя слабая позиция - тебя хуже слышат, поэтому безусловно очень важно иметь сильную позицию. Это раз. Второе - безусловно очень важно, что Россия настроена на мир, но на наших условиях", - сказал Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые", отвечая на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы донести до партнеров позицию России.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России
Вчера, 19:06
"И третье, конечно, безусловно, очень важен поиск компромиссов, потому что они должны быть, безусловно, в наших интересах, продвигать наши интересы, но всегда можно найти что-то, что менее значимо нам и более значимо для кого-то другого. И этот поиск различия в позициях - очень важен", - добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Россия не должна забывать о своих интересах, заявил Дмитриев
Вчера, 19:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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