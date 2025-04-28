https://ria.ru/20250428/chuvashija-2013944657.html

Жителя Чувашии будут судить за использование рабского труда

Жителя Чувашии будут судить за использование рабского труда - РИА Новости, 28.04.2025

Жителя Чувашии будут судить за использование рабского труда

Житель Чувашии, несколько лет державший в рабстве двух мужчин и истязавший их, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:41:00+03:00

2025-04-28T22:41:00+03:00

2025-04-28T22:41:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Житель Чувашии, несколько лет державший в рабстве двух мужчин и истязавший их, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, осенью 2019 года 44-летний житель Ядринского района познакомился с безработным жителем Марий Эл и пригласил его на работу в своё хозяйство в селе Чиганары. Он поселил мужчину в нежилом помещении и заставил выполнять тяжелые работы без оплаты и нормальных условий, выдавая минимум продуктов питания, угрожая и систематически избивая его. Кроме того, сообщает СУСК, в мае 2023 года обвиняемый обманул ещё одного мужчину, пообещав работу в Чебоксарах, но также принудил его к безвозмездному труду на своей территории. Оба пытались сбежать, но были насильно возвращены и подвергались избиениям. У одного из потерпевших злоумышленник забрал паспорт, а затем использовал его для фиктивной регистрации руководителя коммерческой фирмы. "В мае 2024 года мужчины сбежали и сообщили о случившемся знакомым, которые обратились в полицию. Благодаря слаженной работе СКР, МВД и Росгвардии обвиняемый был задержан", - говорится в сообщении. Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье 127.2 УК РФ (использование рабского труда), статье 117 УК РФ (истязание) и статье 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц). "Сейчас судьбу обвиняемого решает суд", - заключило ведомство.

https://ria.ru/20250406/yakutiya-2009652993.html

https://ria.ru/20241024/arest-1979912484.html

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Наталья Макарова

происшествия, россия, ядринский район, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в мурманске