Жителя Чувашии будут судить за использование рабского труда
В Чувашии будут судить мужчину, несколько лет державшего в рабстве двух мужчин
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Житель Чувашии, несколько лет державший в рабстве двух мужчин и истязавший их, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, осенью 2019 года 44-летний житель Ядринского района познакомился с безработным жителем Марий Эл и пригласил его на работу в своё хозяйство в селе Чиганары. Он поселил мужчину в нежилом помещении и заставил выполнять тяжелые работы без оплаты и нормальных условий, выдавая минимум продуктов питания, угрожая и систематически избивая его.
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Кроме того, сообщает СУСК, в мае 2023 года обвиняемый обманул ещё одного мужчину, пообещав работу в Чебоксарах, но также принудил его к безвозмездному труду на своей территории. Оба пытались сбежать, но были насильно возвращены и подвергались избиениям. У одного из потерпевших злоумышленник забрал паспорт, а затем использовал его для фиктивной регистрации руководителя коммерческой фирмы.
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"В мае 2024 года мужчины сбежали и сообщили о случившемся знакомым, которые обратились в полицию. Благодаря слаженной работе СКР, МВД и Росгвардии обвиняемый был задержан", - говорится в сообщении.
Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье 127.2 УК РФ (использование рабского труда), статье 117 УК РФ (истязание) и статье 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц).
"Сейчас судьбу обвиняемого решает суд", - заключило ведомство.
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