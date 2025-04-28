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Подполье сообщило об ударе по позициям ВСУ в Черкассах
Подполье сообщило об ударе по позициям ВСУ в Черкассах - РИА Новости, 28.04.2025
Подполье сообщило об ударе по позициям ВСУ в Черкассах
Ударом в Черкассах на Украине поражен цех по сборке БПЛА, производимых для ВСУ, а также склад, где хранились дроны, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:35:00+03:00
2025-04-28T12:35:00+03:00
2025-04-28T12:35:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Ударом в Черкассах на Украине поражен цех по сборке БПЛА, производимых для ВСУ, а также склад, где хранились дроны, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Черкассах поражён цех и склад. В цеху собирали БПЛА, на складе хранили. Горит всё", - заявил Лебедев.
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в мире, черкассы, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по позициям ВСУ в Черкассах
В Черкассах поражен цех по сборке БПЛА для ВСУ