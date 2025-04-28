Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по позициям ВСУ в Черкассах - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/cherkassy-2013803163.html
Подполье сообщило об ударе по позициям ВСУ в Черкассах
Подполье сообщило об ударе по позициям ВСУ в Черкассах - РИА Новости, 28.04.2025
Подполье сообщило об ударе по позициям ВСУ в Черкассах
Ударом в Черкассах на Украине поражен цех по сборке БПЛА, производимых для ВСУ, а также склад, где хранились дроны, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:35:00+03:00
2025-04-28T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черкассы
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Ударом в Черкассах на Украине поражен цех по сборке БПЛА, производимых для ВСУ, а также склад, где хранились дроны, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Черкассах поражён цех и склад. В цеху собирали БПЛА, на складе хранили. Горит всё", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html
черкассы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черкассы, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по позициям ВСУ в Черкассах

В Черкассах поражен цех по сборке БПЛА для ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Ударом в Черкассах на Украине поражен цех по сборке БПЛА, производимых для ВСУ, а также склад, где хранились дроны, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Черкассах поражён цех и склад. В цеху собирали БПЛА, на складе хранили. Горит всё", - заявил Лебедев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Россия вскрывает украинский блеф Европы
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркассыУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала