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Лидер российских буддистов предложил сделать День ламы Этигэлова выходным - РИА Новости, 28.04.2025
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Религия
 
15:36 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/buddisty-2013857694.html
Лидер российских буддистов предложил сделать День ламы Этигэлова выходным
Лидер российских буддистов предложил сделать День ламы Этигэлова выходным - РИА Новости, 28.04.2025
Лидер российских буддистов предложил сделать День ламы Этигэлова выходным
Глава Буддийской Сангхи РФ Дамба Аюшеев предложил сделать выходным День прихода Хамбо ламы Этигэлова, нетленное тело которого было обретено буддистами Бурятии в РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:36:00+03:00
2025-04-28T15:36:00+03:00
религия
россия
дамба аюшеев
общество
буддизм
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УЛАН-УДЭ, 28 апр - РИА Новости. Глава Буддийской Сангхи РФ Дамба Аюшеев предложил сделать выходным День прихода Хамбо ламы Этигэлова, нетленное тело которого было обретено буддистами Бурятии в 2002 году. Тридцать лет назад, 28 апреля 1995 года, Дамба Аюшеев был назначен Пандито Хамбо ламой, председателем Центрального духовного управления буддистов Российской Федерации. Впоследствии управление переименовали в Буддийскую традиционную Сангху России. "Я был бы рад, если День прихода Хамбо ламы Этигэлова (четвертые лунные сутки второго осеннего месяца) в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае сделали выходным праздничным днем. Ведь это исторический момент, очень важная и знаменательная дата", - рассказал лидер буддистов России РИА Новости. Он отметил, что хранитель тела Хамбо ламы Этигэлова Доржиев Бимба лама получает от него каждый день учения, суть которых в том, как человек должен достигать просветления, сострадания, помогать людям. "Но мне бы хотелось, чтобы я задал, например, вопрос, а Хамбо Лама Этигэлов на него ответил. Выйти с ним на прямой контакт – это моя большая мечта. Я буду делать все возможное для этого", - отметил собеседник агентства. По его словам, в Иволгинском дацане двое Хамбо лам. "Наш Иволгинский дацан – уникальный. Это единственный дацан, у которого есть два ангела-хранителя – Жамсаран (один из самых могущественных охранителей буддийской веры – ред.) и Лхамо (одна из основных защитниц веры и учения – ред.), единственный дацан, где два Согчен дугана (главных храма, старый был построен в 1976 году, новый – в сентябре 2024 года – ред.), единственный дацан, где два памятника двум великим людям – Пандито Хамбо ламе Дамба Даржа Заяеву (первый Пандито Хамбо лама – ред.) и императрице Екатерине Великой. И в Иволгинском дацане двое Хамбо лам. У нас всего по два, как две головы на российском гербе", – рассказал Аюшеев. Даши Доржи Этигэлов жил в конце XIX - начале XX веков и сделал очень много для развития буддизма в России. По словам руководителя пресс-службы Буддийской традиционной Сангхи Аллы Намсараевой, в 1927 году он собрал своих учеников и сказал читать по нему молебен за лучшее перерождение в следующей жизни, который в буддизме, где есть реинкарнация, обычно читают по ушедшим. По его завещанию ученики сделали специальный кедровый саркофаг и поместили тело учителя туда, засыпав солью. А затем закопали саркофаг на метр от поверхности земли на местном буддийском кладбище. В завещании также было сказано: "придёте ко мне через 30 лет". Однако только в 2002 году ламы подняли саркофаг с телом Хамбо Ламы Этигэлова. Выполнив необходимые ритуальные действия, его перенесли в Иволгинский дацан. Возведенный на территории дацана дворец Хамбо ламы Этигэлова считается самым посещаемым храмом в Бурятии. Паломники со всей России и из-за рубежа едут к нему поклониться и получить благословение. Полностью интервью с Хамбо ламой Аюшеевым читайте на ria.ru в 14.00 мск.
https://ria.ru/20250304/putin-2003023506.html
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россия, дамба аюшеев, общество, буддизм
Религия, Россия, Дамба Аюшеев, Общество, Буддизм
Лидер российских буддистов предложил сделать День ламы Этигэлова выходным

Дамба Аюшеев предложил сделать День прихода Хамбо ламы Этигэлова выходным

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДамба Аюшеев
Дамба Аюшеев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дамба Аюшеев. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 28 апр - РИА Новости. Глава Буддийской Сангхи РФ Дамба Аюшеев предложил сделать выходным День прихода Хамбо ламы Этигэлова, нетленное тело которого было обретено буддистами Бурятии в 2002 году.
Тридцать лет назад, 28 апреля 1995 года, Дамба Аюшеев был назначен Пандито Хамбо ламой, председателем Центрального духовного управления буддистов Российской Федерации. Впоследствии управление переименовали в Буддийскую традиционную Сангху России.
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"Я был бы рад, если День прихода Хамбо ламы Этигэлова (четвертые лунные сутки второго осеннего месяца) в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае сделали выходным праздничным днем. Ведь это исторический момент, очень важная и знаменательная дата", - рассказал лидер буддистов России РИА Новости.
Он отметил, что хранитель тела Хамбо ламы Этигэлова Доржиев Бимба лама получает от него каждый день учения, суть которых в том, как человек должен достигать просветления, сострадания, помогать людям.
"Но мне бы хотелось, чтобы я задал, например, вопрос, а Хамбо Лама Этигэлов на него ответил. Выйти с ним на прямой контакт – это моя большая мечта. Я буду делать все возможное для этого", - отметил собеседник агентства.
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По его словам, в Иволгинском дацане двое Хамбо лам. "Наш Иволгинский дацан – уникальный. Это единственный дацан, у которого есть два ангела-хранителя – Жамсаран (один из самых могущественных охранителей буддийской веры – ред.) и Лхамо (одна из основных защитниц веры и учения – ред.), единственный дацан, где два Согчен дугана (главных храма, старый был построен в 1976 году, новый – в сентябре 2024 года – ред.), единственный дацан, где два памятника двум великим людям – Пандито Хамбо ламе Дамба Даржа Заяеву (первый Пандито Хамбо лама – ред.) и императрице Екатерине Великой. И в Иволгинском дацане двое Хамбо лам. У нас всего по два, как две головы на российском гербе", – рассказал Аюшеев.
Даши Доржи Этигэлов жил в конце XIX - начале XX веков и сделал очень много для развития буддизма в России. По словам руководителя пресс-службы Буддийской традиционной Сангхи Аллы Намсараевой, в 1927 году он собрал своих учеников и сказал читать по нему молебен за лучшее перерождение в следующей жизни, который в буддизме, где есть реинкарнация, обычно читают по ушедшим. По его завещанию ученики сделали специальный кедровый саркофаг и поместили тело учителя туда, засыпав солью. А затем закопали саркофаг на метр от поверхности земли на местном буддийском кладбище. В завещании также было сказано: "придёте ко мне через 30 лет".
Однако только в 2002 году ламы подняли саркофаг с телом Хамбо Ламы Этигэлова. Выполнив необходимые ритуальные действия, его перенесли в Иволгинский дацан. Возведенный на территории дацана дворец Хамбо ламы Этигэлова считается самым посещаемым храмом в Бурятии. Паломники со всей России и из-за рубежа едут к нему поклониться и получить благословение.
Полностью интервью с Хамбо ламой Аюшеевым читайте на ria.ru в 14.00 мск.
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