https://ria.ru/20250428/briks-2013926121.html

Глава МИД Бразилии отметил роль БРИКС в укреплении международного права

Глава МИД Бразилии отметил роль БРИКС в укреплении международного права - РИА Новости, 28.04.2025

Глава МИД Бразилии отметил роль БРИКС в укреплении международного права

БРИКС играет жизненно важную роль в укреплении международного права и в поиске мирного разрешения конфликтов, считает глава МИД Бразилии Мауру Виейра. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:57:00+03:00

2025-04-28T19:57:00+03:00

2025-04-28T19:57:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. БРИКС играет жизненно важную роль в укреплении международного права и в поиске мирного разрешения конфликтов, считает глава МИД Бразилии Мауру Виейра. "При наличии 11 стран-членов, представляющих интересы почти половины человечества... БРИКС находится в уникальном положении для продвижения мира и стабильности, основанных на диалоге, развитии и многосторонней кооперации... Мир не может быть навязан, он должен быть построен. Он должен базироваться на уважении международного права, на равности суверенитета стран", - сказал министр на встрече глав МИД стран БРИКС, которая стартовала в понедельник в Рио-де-Жанейро. Виейра добавил, что БРИКС признает стратегические и экономические интересы, а также позиции в сфере безопасности каждого участника группы. "Архитектура и безопасность после Второй мировой войны показала признаки беспорядка. Вооруженные конфликты имеют разрушительные последствия для гражданского населения. Вынужденное перемещение, голод и ухудшение состояния окружающей среды растут тревожными темпами. Однако международные механизмы остаются медлительными, политизированными и порой парализованными. В этом контексте БРИКС играет жизненно важную роль в укреплении принципов международного права, поддержке мирного разрешения конфликтов и содействии реформированию многосторонних институтов, в частности Совета Безопасности ООН, в целях лучшего отражения современных геополитических реалий", - добавил Виейра.

https://ria.ru/20250428/briks-2013910469.html

https://ria.ru/20250428/briks-2013900154.html

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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), мауру виейра, брикс, оон