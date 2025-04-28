https://ria.ru/20250428/briks-2013925572.html

В Бразилии началась встреча глав МИД стран БРИКС

В Бразилии началась встреча глав МИД стран БРИКС - РИА Новости, 28.04.2025

В Бразилии началась встреча глав МИД стран БРИКС

Встреча глав МИД стран БРИКС началась в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:53:00+03:00

2025-04-28T19:53:00+03:00

2025-04-28T19:53:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Встреча глав МИД стран БРИКС началась в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости. Первая сессия носит название "Роль БРИКС в противостоянии глобальным и региональным кризисам". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министры рассмотрят ход реализации договоренностей лидеров объединения, наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства в контексте подготовки к XVII саммиту БРИКС. По ее словам, встреча министров иностранных дел стран БРИКС станет хорошей возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, урегулирования кризисов и конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства. Захарова отметила, что в Рио-де-Жанейро запланирована отдельная сессия с участием министров иностранных дел государств-партнеров БРИКС на тему "Роль Глобального Юга в укреплении многосторонности".

https://ria.ru/20250428/briks-2013910469.html

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Наталья Макарова

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