https://ria.ru/20250428/briks-2013925572.html
В Бразилии началась встреча глав МИД стран БРИКС
В Бразилии началась встреча глав МИД стран БРИКС - РИА Новости, 28.04.2025
В Бразилии началась встреча глав МИД стран БРИКС
Встреча глав МИД стран БРИКС началась в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:53:00+03:00
2025-04-28T19:53:00+03:00
2025-04-28T19:53:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Встреча глав МИД стран БРИКС началась в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости. Первая сессия носит название "Роль БРИКС в противостоянии глобальным и региональным кризисам". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министры рассмотрят ход реализации договоренностей лидеров объединения, наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства в контексте подготовки к XVII саммиту БРИКС. По ее словам, встреча министров иностранных дел стран БРИКС станет хорошей возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, урегулирования кризисов и конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства. Захарова отметила, что в Рио-де-Жанейро запланирована отдельная сессия с участием министров иностранных дел государств-партнеров БРИКС на тему "Роль Глобального Юга в укреплении многосторонности".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, рио-де-жанейро (город), мария захарова, брикс, саммит брикс в бразилии
В мире, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Мария Захарова, БРИКС, Саммит БРИКС в Бразилии
В Бразилии началась встреча глав МИД стран БРИКС
В Рио-де-Жанейро началась встреча глав МИД стран БРИКС