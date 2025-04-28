Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" предложил расширить в БРИКС сотрудничество в сфере космоса - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/briks-2013905232.html
"Роскосмос" предложил расширить в БРИКС сотрудничество в сфере космоса
"Роскосмос" предложил расширить в БРИКС сотрудничество в сфере космоса - РИА Новости, 28.04.2025
"Роскосмос" предложил расширить в БРИКС сотрудничество в сфере космоса
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:19:00+03:00
2025-04-28T18:19:00+03:00
земля
дмитрий баканов
брикс
роскосмос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873158_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_891e34052df2de2ed46d967fa336fe90.jpg
БРАЗИЛИА, 28 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу. "Полагаю, что реализация обозначенных инициатив и других масштабных проектов потребует создания эффективного координационного механизма. В качестве такого механизма предлагаем учредить Совет по космосу стран БРИКС", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС. Он уточнил, что этот орган будет координировать работу по текущим совместным проектам, а также рассматривать новые инициативы по научно-техническому сотрудничеству и совершенствованию международно-правового регулирования космической деятельности. "Российская Федерация твердо убеждена, что космос является достоянием всего человечества... Половина населения Земли – это страны БРИКС, а значит, на нас и половина ответственности всего мира за равноправное и основанное на взаимоуважении освоение космического пространства. Мы должны эту ответственность с честью нести", - добавил Баканов.
https://ria.ru/20250428/kosmos-2013899615.html
https://ria.ru/20250228/kosmos-2002194562.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873158_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_0ba8dc090e672918fc82f6a16635eabc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, дмитрий баканов, брикс, роскосмос, космос - риа наука
Земля, Дмитрий Баканов, БРИКС, Роскосмос, Космос - РИА Наука
"Роскосмос" предложил расширить в БРИКС сотрудничество в сфере космоса

Гендиректор "Роскосмоса" Баканов предложил создать Совет по космосу стран БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАЗИЛИА, 28 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу.
"Полагаю, что реализация обозначенных инициатив и других масштабных проектов потребует создания эффективного координационного механизма. В качестве такого механизма предлагаем учредить Совет по космосу стран БРИКС", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
"Роскосмос" предложил создать в БРИКС группу по безопасности в космосе
Вчера, 17:51
Он уточнил, что этот орган будет координировать работу по текущим совместным проектам, а также рассматривать новые инициативы по научно-техническому сотрудничеству и совершенствованию международно-правового регулирования космической деятельности.
"Российская Федерация твердо убеждена, что космос является достоянием всего человечества... Половина населения Земли – это страны БРИКС, а значит, на нас и половина ответственности всего мира за равноправное и основанное на взаимоуважении освоение космического пространства. Мы должны эту ответственность с честью нести", - добавил Баканов.
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Космонавт оценил сотрудничество стран БРИКС в области космоса
28 февраля, 13:21
 
ЗемляДмитрий БакановБРИКСРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала