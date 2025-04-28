https://ria.ru/20250428/briks-2013905232.html

"Роскосмос" предложил расширить в БРИКС сотрудничество в сфере космоса

"Роскосмос" предложил расширить в БРИКС сотрудничество в сфере космоса - РИА Новости, 28.04.2025

"Роскосмос" предложил расширить в БРИКС сотрудничество в сфере космоса

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:19:00+03:00

2025-04-28T18:19:00+03:00

2025-04-28T18:19:00+03:00

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БРАЗИЛИА, 28 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу. "Полагаю, что реализация обозначенных инициатив и других масштабных проектов потребует создания эффективного координационного механизма. В качестве такого механизма предлагаем учредить Совет по космосу стран БРИКС", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС. Он уточнил, что этот орган будет координировать работу по текущим совместным проектам, а также рассматривать новые инициативы по научно-техническому сотрудничеству и совершенствованию международно-правового регулирования космической деятельности. "Российская Федерация твердо убеждена, что космос является достоянием всего человечества... Половина населения Земли – это страны БРИКС, а значит, на нас и половина ответственности всего мира за равноправное и основанное на взаимоуважении освоение космического пространства. Мы должны эту ответственность с честью нести", - добавил Баканов.

https://ria.ru/20250428/kosmos-2013899615.html

https://ria.ru/20250228/kosmos-2002194562.html

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земля, дмитрий баканов, брикс, роскосмос, космос - риа наука