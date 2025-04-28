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ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 28.04.2025 (обновлено: 01:02 29.04.2025)
https://ria.ru/20250428/bpla-2013949395.html
ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России
ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России - РИА Новости, 29.04.2025
ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России
Российские средства с 20.20 до 23.00 мск уничтожили 40 украинских БПЛА над Курской областью, пять — над Орловской, один — над Белгородской, два — над Крымом,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-28T23:36:00+03:00
2025-04-29T01:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
черное море
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские средства с 20.20 до 23.00 мск уничтожили 40 украинских БПЛА над Курской областью, пять — над Орловской, один — над Белгородской, два — над Крымом, три — над Черным морем, сообщили в Минобороны России.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250428/rogov-2013948929.html
россия
курская область
черное море
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россия, безопасность, курская область, черное море, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Черное море, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России

Минобороны: ПВО уничтожила 51 украинский БПЛА над регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса
Боевая работа зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские средства с 20.20 до 23.00 мск уничтожили 40 украинских БПЛА над Курской областью, пять — над Орловской, один — над Белгородской, два — над Крымом, три — над Черным морем, сообщили в Минобороны России.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКурская областьЧерное мореОрловская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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