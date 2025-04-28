https://ria.ru/20250428/bpla-2013949395.html

ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России

ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России - РИА Новости, 29.04.2025

ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России

Российские средства с 20.20 до 23.00 мск уничтожили 40 украинских БПЛА над Курской областью, пять — над Орловской, один — над Белгородской, два — над Крымом,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-28T23:36:00+03:00

2025-04-28T23:36:00+03:00

2025-04-29T01:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

курская область

черное море

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские средства с 20.20 до 23.00 мск уничтожили 40 украинских БПЛА над Курской областью, пять — над Орловской, один — над Белгородской, два — над Крымом, три — над Черным морем, сообщили в Минобороны России.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250428/rogov-2013948929.html

россия

курская область

черное море

орловская область

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россия, безопасность, курская область, черное море, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф