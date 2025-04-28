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ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России
ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России - РИА Новости, 29.04.2025
ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России
Российские средства с 20.20 до 23.00 мск уничтожили 40 украинских БПЛА над Курской областью, пять — над Орловской, один — над Белгородской, два — над Крымом,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-28T23:36:00+03:00
2025-04-28T23:36:00+03:00
2025-04-29T01:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
черное море
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские средства с 20.20 до 23.00 мск уничтожили 40 украинских БПЛА над Курской областью, пять — над Орловской, один — над Белгородской, два — над Крымом, три — над Черным морем, сообщили в Минобороны России.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250428/rogov-2013948929.html
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россия, безопасность, курская область, черное море, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Черное море, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила 51 дрон ВСУ над территорией России
Минобороны: ПВО уничтожила 51 украинский БПЛА над регионами России