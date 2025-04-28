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В Ельце и Елецком районе ввели опасность атаки БПЛА
В Ельце и Елецком районе ввели опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.04.2025
В Ельце и Елецком районе ввели опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА вводится в Ельце и Елецком муниципальном образовании, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-28T23:23:00+03:00
2025-04-28T23:23:00+03:00
2025-04-29T04:31:00+03:00
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липецкая область
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА вводится в Ельце и Елецком муниципальном образовании, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Ельца и Елецкого МО!" - написал глава региона в своем Telegram-канале. Артамонов призвал жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
https://ria.ru/20250428/opasnost-2013944430.html
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Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
В Ельце и Елецком районе ввели опасность атаки БПЛА
Губернатор Артамонов сообщил об опасности атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе