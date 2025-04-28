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В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.04.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:58:00+03:00
2025-04-28T22:58:00+03:00
2025-04-28T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев."Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в своем Telegram-канале.
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тульская область, дмитрий миляев, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Тульской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе