Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/bpla-2013935997.html
В Херсонской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека
В Херсонской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.04.2025
В Херсонской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:50:00+03:00
2025-04-28T20:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008930300_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_6895195d1341bf83153cc00475440f52.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ. "Массированному артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы населенного пункта Алешки, где также совершены неоднократные атаки ударными БПЛА, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя", - говорится в сообщении. Также уточняется, что сотрудник МЧС России получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по легковому автомобилю.
https://ria.ru/20250112/obstrel-1993327958.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008930300_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_b8a821e40946aa5e59e259f7617d1e3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Херсонской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека

СК: четыре мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Херсонской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
«
"Массированному артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы населенного пункта Алешки, где также совершены неоднократные атаки ударными БПЛА, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что сотрудник МЧС России получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по легковому автомобилю.
Последствия атаки ВСУ на автомобиль в Старой Збурьевке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ
12 января, 11:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала