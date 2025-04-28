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В Херсонской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека
В Херсонской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.04.2025
В Херсонской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:50:00+03:00
2025-04-28T20:50:00+03:00
2025-04-28T20:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ. "Массированному артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы населенного пункта Алешки, где также совершены неоднократные атаки ударными БПЛА, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя", - говорится в сообщении. Также уточняется, что сотрудник МЧС России получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по легковому автомобилю.
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россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Херсонской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека
СК: четыре мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Херсонской области