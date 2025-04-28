https://ria.ru/20250428/bpla-2013755001.html

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 28.04.2025

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T04:53:00+03:00

2025-04-28T04:53:00+03:00

2025-04-28T04:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в Telegram-канале правительства региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ивановская область, россия, безопасность