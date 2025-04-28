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При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 28.04.2025 (обновлено: 07:43 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/bpla-2013754248.html
При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек
При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек - РИА Новости, 28.04.2025
При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек
В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Брянск погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T04:35:00+03:00
2025-04-28T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянск
вооруженные силы украины
происшествия
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Брянск погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт. В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь&quot;, — написал он.Губернатор выразил родным погибшего соболезнования, а пострадавшей пожелал скорейшего выздоровления. Он пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянск
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брянск, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Богомаз, Брянская область
При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек

При атаке беспилотника на Брянск погиб 1 человек и 1 получил ранения

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Брянск погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт. В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.

Губернатор выразил родным погибшего соболезнования, а пострадавшей пожелал скорейшего выздоровления. Он пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр БогомазБрянская область
 
 
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