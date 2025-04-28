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При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек

При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек - РИА Новости, 28.04.2025

При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Брянск погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T04:35:00+03:00

2025-04-28T04:35:00+03:00

2025-04-28T07:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянск

вооруженные силы украины

происшествия

александр богомаз

брянская область

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Брянск погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт. В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.Губернатор выразил родным погибшего соболезнования, а пострадавшей пожелал скорейшего выздоровления. Он пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянск

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брянск, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз, брянская область