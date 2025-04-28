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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.04.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперштаба регионального правительства. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:43:00+03:00
2025-04-28T02:43:00+03:00
2025-04-28T02:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперштаба регионального правительства. Опасность атаки БПЛА была объявлена в в 2.01 мск и продлилась 33 минуты. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Курской области отменили опасность атаки беспилотников