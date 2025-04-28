https://ria.ru/20250428/bpla-2013748780.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.04.2025

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперштаба регионального правительства. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T02:43:00+03:00

2025-04-28T02:43:00+03:00

2025-04-28T02:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперштаба регионального правительства. Опасность атаки БПЛА была объявлена в в 2.01 мск и продлилась 33 минуты. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2025

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курская область, безопасность