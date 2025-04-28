https://ria.ru/20250428/bpl-2013747451.html

В Брянской области отражают атаку БПЛА

В Брянской области отражают атаку БПЛА - РИА Новости, 28.04.2025

В Брянской области отражают атаку БПЛА

Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T02:09:00+03:00

2025-04-28T02:09:00+03:00

2025-04-28T02:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области", - написал он . Уточняется, что силы ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2025

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брянская область, александр богомаз, безопасность