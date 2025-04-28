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В Брянской области отражают атаку БПЛА
В Брянской области отражают атаку БПЛА - РИА Новости, 28.04.2025
В Брянской области отражают атаку БПЛА
Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:09:00+03:00
2025-04-28T02:09:00+03:00
2025-04-28T02:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области", - написал он . Уточняется, что силы ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.
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брянская область, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянской области отражают атаку БПЛА
Богомаз: средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области