https://ria.ru/20250428/boets-2013761641.html
Бывший боевик ВСУ рассказал, как перешел на сторону России
Бывший боевик ВСУ рассказал, как перешел на сторону России - РИА Новости, 28.04.2025
Бывший боевик ВСУ рассказал, как перешел на сторону России
Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Румын" рассказал РИА Новости, как попал в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:04:00+03:00
2025-04-28T07:04:00+03:00
2025-04-28T07:46:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Румын" рассказал РИА Новости, как попал в плен и перешел на сторону России. По его словам, в 2022 году он пришел в украинский военкомат за справкой для загранпаспорта. Ему выдали повестку и из военкомата уже не выпустили. В ВСУ он служил 2,5 года оператором противотанкового ракетного комплекса. "В апреле 2024 года возле поселка Водяной командир дал приказ зайти на точку и закрепиться. Я забежал на точку, а на меня наставили стволы ребята. Я говорю: "Что вы целитесь? Я из 71-й бригады". А они говорят: "Здрасте, мы из ДНР". Я с ними провел сутки, нормальные ребята", - рассказал "Румын". Ночью командование ВСУ решило их устранить. "Нас начали и из "Бабы-яги", и 120-го, и 80-го (бить). Лупили по нам со всего, что есть. Командиры знали, что я владею некой информацией, и чтобы она не перешла к противнику, решили меня устранить", - уточнил он. Позже ему рассказали про отряд Максима Кривоноса, в котором можно продолжить воевать за освобождение Украины, но в другом ракурсе. "Когда я попал в конечную точку места содержания, попросил представителя отряда со мной связаться. Они приехали и предложили вступить к ним", - поделился собеседник агентства. В составе батальона он служит уже около полугода. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250426/voennye-2013543965.html
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Бывший боевик ВСУ рассказал, как перешел на сторону России
Бывший боевик ВСУ попал в плен и перешел на сторону России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Румын" рассказал РИА Новости, как попал в плен и перешел на сторону России.
По его словам, в 2022 году он пришел в украинский военкомат за справкой для загранпаспорта. Ему выдали повестку и из военкомата уже не выпустили. В ВСУ
он служил 2,5 года оператором противотанкового ракетного комплекса.
"В апреле 2024 года возле поселка Водяной командир дал приказ зайти на точку и закрепиться. Я забежал на точку, а на меня наставили стволы ребята. Я говорю: "Что вы целитесь? Я из 71-й бригады". А они говорят: "Здрасте, мы из ДНР". Я с ними провел сутки, нормальные ребята", - рассказал "Румын".
Ночью командование ВСУ решило их устранить. "Нас начали и из "Бабы-яги", и 120-го, и 80-го (бить). Лупили по нам со всего, что есть. Командиры знали, что я владею некой информацией, и чтобы она не перешла к противнику, решили меня устранить", - уточнил он.
Позже ему рассказали про отряд Максима Кривоноса, в котором можно продолжить воевать за освобождение Украины
, но в другом ракурсе. "Когда я попал в конечную точку места содержания, попросил представителя отряда со мной связаться. Они приехали и предложили вступить к ним", - поделился собеседник агентства.
В составе батальона он служит уже около полугода. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.