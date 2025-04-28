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В Челябинске бобр пробрался на завод и поселился в канаве с водой

В Челябинске бобр пробрался на завод и поселился в канаве с водой - РИА Новости, 28.04.2025

В Челябинске бобр пробрался на завод и поселился в канаве с водой

Бобр забрался на территорию ГК "Метран" в Челябинске, облюбовал канаву с водой и обосновался в ней, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:22:00+03:00

2025-04-28T16:22:00+03:00

2025-04-28T16:32:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Бобр забрался на территорию ГК "Метран" в Челябинске, облюбовал канаву с водой и обосновался в ней, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. "Бобра заметили еще утром в пятницу – его поймали камеры видеонаблюдения предприятия на Новоградском проспекте. Он пришел со стороны кардиоцентра, где проводится реконструкция пруда… Охранник проследил, куда он пошел – бобр дошел до края нашей стройплощадки, где есть канава с водой и плюхнулся туда", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что животное натащило туда веток и листьев, прорыло себе в земле вентиляционное отверстие и находится пока на территории предприятия. В минэкологии региона сделан запрос с просьбой переместить бобра в более подходящее место, добавили в пресс-службе.

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происшествия, челябинск, россия