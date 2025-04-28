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Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян - РИА Новости, 28.04.2025
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03:15 28.04.2025 (обновлено: 11:40 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/blokirovka-2013640607.html
Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян
Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян - РИА Новости, 28.04.2025
Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян
Россиянам могут снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операцию, если они переводят с нее средства на вклады и успевают возвращать их на карту без... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:15:00+03:00
2025-04-28T11:40:00+03:00
общество
рэу имени г. в. плеханова
россия
банковские карты
кредит
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россиянам могут снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операцию, если они переводят с нее средства на вклады и успевают возвращать их на карту без уплаты процентов. Об этом агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.По ее словам, некоторые клиенты размещают деньги с кредитных карт на вкладах или счетах и возвращают все на карту вовремя, избегая уплаты процентов. Но для банков такая схема абсолютно невыгодна."Цель банка — заработать прибыль. Просто бесплатно обслуживать клиентов — это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам, и какие-то операции клиент осуществить не сможет", — предупредила эксперт.Если финансовая организация снизила лимит или заблокировала расходные операции, стоит попробовать получить кредитную карту в другом банке либо начать пользоваться другими услугами банка, чтобы у него появился интерес к сотрудничеству, советует Ермилова.
https://ria.ru/20250415/nalichnye-2011268999.html
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общество, рэу имени г. в. плеханова, россия, банковские карты, кредит
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Банковские карты, Кредит
Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян

Финансист Ермилова: лимит по кредиткам могут снизить за пополнение ими вклада

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россиянам могут снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операцию, если они переводят с нее средства на вклады и успевают возвращать их на карту без уплаты процентов. Об этом агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
По ее словам, некоторые клиенты размещают деньги с кредитных карт на вкладах или счетах и возвращают все на карту вовремя, избегая уплаты процентов. Но для банков такая схема абсолютно невыгодна.
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"Цель банка — заработать прибыль. Просто бесплатно обслуживать клиентов — это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам, и какие-то операции клиент осуществить не сможет", — предупредила эксперт.
Если финансовая организация снизила лимит или заблокировала расходные операции, стоит попробовать получить кредитную карту в другом банке либо начать пользоваться другими услугами банка, чтобы у него появился интерес к сотрудничеству, советует Ермилова.
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ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияБанковские картыКредит
 
 
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