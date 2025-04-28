https://ria.ru/20250428/blokirovka-2013640607.html

Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян

Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян - РИА Новости, 28.04.2025

Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян

Россиянам могут снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операцию, если они переводят с нее средства на вклады и успевают возвращать их на карту без... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T03:15:00+03:00

2025-04-28T03:15:00+03:00

2025-04-28T11:40:00+03:00

общество

рэу имени г. в. плеханова

россия

банковские карты

кредит

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россиянам могут снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операцию, если они переводят с нее средства на вклады и успевают возвращать их на карту без уплаты процентов. Об этом агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.По ее словам, некоторые клиенты размещают деньги с кредитных карт на вкладах или счетах и возвращают все на карту вовремя, избегая уплаты процентов. Но для банков такая схема абсолютно невыгодна."Цель банка — заработать прибыль. Просто бесплатно обслуживать клиентов — это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам, и какие-то операции клиент осуществить не сможет", — предупредила эксперт.Если финансовая организация снизила лимит или заблокировала расходные операции, стоит попробовать получить кредитную карту в другом банке либо начать пользоваться другими услугами банка, чтобы у него появился интерес к сотрудничеству, советует Ермилова.

https://ria.ru/20250415/nalichnye-2011268999.html

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общество, рэу имени г. в. плеханова, россия, банковские карты, кредит