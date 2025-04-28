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Эксперт оценил ущерб от блэкаута на западе Европы - РИА Новости, 28.04.2025
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16:47 28.04.2025 (обновлено: 17:35 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/blekaut-2013873915.html
Эксперт оценил ущерб от блэкаута на западе Европы
Эксперт оценил ущерб от блэкаута на западе Европы - РИА Новости, 28.04.2025
Эксперт оценил ущерб от блэкаута на западе Европы
Страны самого запада Европы, столкнувшиеся с отключением электричества ("блэкаутом"), могут потерять до 1 миллиарда евро, если ситуация продлится неделю, заявил РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:47:00+03:00
2025-04-28T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Страны самого запада Европы, столкнувшиеся с отключением электричества ("блэкаутом"), могут потерять до 1 миллиарда евро, если ситуация продлится неделю, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее в понедельник телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии, а также некоторых частях Франции. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе аэропорта Мадрида. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока не известны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. "Прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции можно примерно оценить на уровне 100-200 миллионов евро в сутки, и в случае дальнейшего отсутствия поставок электроэнергии она будет разрастаться словно снежный ком", - отмечает Хазанов. "При продолжении "блэкаута" в течение недели убытки экономик трех государств могут достичь 0,8-1 миллиарда евро. Косвенные же потери могут быть в три-четыре раза больше", - заключил Хазанов.
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013872399.html
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в мире, португалия, испания, франция, европа
В мире, Португалия, Испания, Франция, Европа
Эксперт оценил ущерб от блэкаута на западе Европы

Экономист Хазанов: страны Запада могут потерять до миллиарда евро из-за блэкаута

© Getty Images / Anadolu/Adri SalidoЛюди на улице во время масштабного отключения электроэнергии в Лиссабоне. 28 апреля 2025
Люди на улице во время масштабного отключения электроэнергии в Лиссабоне. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Adri Salido
Люди на улице во время масштабного отключения электроэнергии в Лиссабоне. 28 апреля 2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Страны самого запада Европы, столкнувшиеся с отключением электричества ("блэкаутом"), могут потерять до 1 миллиарда евро, если ситуация продлится неделю, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее в понедельник телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии, а также некоторых частях Франции. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе аэропорта Мадрида. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока не известны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Испания - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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«
"Прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции можно примерно оценить на уровне 100-200 миллионов евро в сутки, и в случае дальнейшего отсутствия поставок электроэнергии она будет разрастаться словно снежный ком", - отмечает Хазанов.
«
"При продолжении "блэкаута" в течение недели убытки экономик трех государств могут достичь 0,8-1 миллиарда евро. Косвенные же потери могут быть в три-четыре раза больше", - заключил Хазанов.
Масштабное отключение электричества в Западной Европе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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