https://ria.ru/20250428/blekaut-2013873915.html

Эксперт оценил ущерб от блэкаута на западе Европы

Эксперт оценил ущерб от блэкаута на западе Европы - РИА Новости, 28.04.2025

Эксперт оценил ущерб от блэкаута на западе Европы

Страны самого запада Европы, столкнувшиеся с отключением электричества ("блэкаутом"), могут потерять до 1 миллиарда евро, если ситуация продлится неделю, заявил РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:47:00+03:00

2025-04-28T16:47:00+03:00

2025-04-28T17:35:00+03:00

в мире

португалия

испания

франция

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013891876_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bf0890832712fe81db783339296773b.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Страны самого запада Европы, столкнувшиеся с отключением электричества ("блэкаутом"), могут потерять до 1 миллиарда евро, если ситуация продлится неделю, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее в понедельник телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии, а также некоторых частях Франции. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе аэропорта Мадрида. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока не известны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. "Прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции можно примерно оценить на уровне 100-200 миллионов евро в сутки, и в случае дальнейшего отсутствия поставок электроэнергии она будет разрастаться словно снежный ком", - отмечает Хазанов. "При продолжении "блэкаута" в течение недели убытки экономик трех государств могут достичь 0,8-1 миллиарда евро. Косвенные же потери могут быть в три-четыре раза больше", - заключил Хазанов.

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013872399.html

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013834943.html

португалия

испания

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, португалия, испания, франция, европа