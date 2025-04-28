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ЦБ рассказал о новых условиях торгов, созданных Московской биржей - РИА Новости, 28.04.2025
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20:21 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/birzha-2013929882.html
ЦБ рассказал о новых условиях торгов, созданных Московской биржей
ЦБ рассказал о новых условиях торгов, созданных Московской биржей - РИА Новости, 28.04.2025
ЦБ рассказал о новых условиях торгов, созданных Московской биржей
Организованные Московской биржей внебиржевые торги иностранными акциями создают дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:21:00+03:00
2025-04-28T20:21:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Организованные Московской биржей внебиржевые торги иностранными акциями создают дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. "Это решение создает дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов. Сделки будут заключаться на внебиржевом рынке с Центральным контрагентом. Надо отметить, что возможность продать такой актив на внебирже была и раньше, но только без участия ЦК", - говорится в заявлении. "Продавцом может выступать любой инвестор, а покупать – только квалифицированный, который может самостоятельно оценивать риски приобретения "замороженных" активов, в том числе учитывать существующие ограничения на распоряжение и участие в корпоративных действиях. Также надо учитывать особенности налогообложения по сделкам с такими бумагами, поскольку они приобретаются на внебиржевой площадке, а не на организованных торгах", - пояснили в пресс-службе ЦБ РФ. Московская биржа с понедельника в сервисе внебиржевых сделок с центральным контрагентом предоставила техническую возможность заключения сделок со 127 иностранными акциями. Доступными, в частности, станут акции Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Coca-Cola.
https://ria.ru/20250414/aktivy-2011059033.html
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экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ рассказал о новых условиях торгов, созданных Московской биржей

ЦБ: внебиржевые торги иностранными акциями создают дополнительные условия

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Организованные Московской биржей внебиржевые торги иностранными акциями создают дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
«
"Это решение создает дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов. Сделки будут заключаться на внебиржевом рынке с Центральным контрагентом. Надо отметить, что возможность продать такой актив на внебирже была и раньше, но только без участия ЦК", - говорится в заявлении.
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«
"Продавцом может выступать любой инвестор, а покупать – только квалифицированный, который может самостоятельно оценивать риски приобретения "замороженных" активов, в том числе учитывать существующие ограничения на распоряжение и участие в корпоративных действиях. Также надо учитывать особенности налогообложения по сделкам с такими бумагами, поскольку они приобретаются на внебиржевой площадке, а не на организованных торгах", - пояснили в пресс-службе ЦБ РФ.
Московская биржа с понедельника в сервисе внебиржевых сделок с центральным контрагентом предоставила техническую возможность заключения сделок со 127 иностранными акциями. Доступными, в частности, станут акции Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Coca-Cola.
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ЭкономикаМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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