https://ria.ru/20250428/birzha-2013929882.html

ЦБ рассказал о новых условиях торгов, созданных Московской биржей

ЦБ рассказал о новых условиях торгов, созданных Московской биржей - РИА Новости, 28.04.2025

ЦБ рассказал о новых условиях торгов, созданных Московской биржей

Организованные Московской биржей внебиржевые торги иностранными акциями создают дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:21:00+03:00

2025-04-28T20:21:00+03:00

2025-04-28T20:21:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Организованные Московской биржей внебиржевые торги иностранными акциями создают дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. "Это решение создает дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов. Сделки будут заключаться на внебиржевом рынке с Центральным контрагентом. Надо отметить, что возможность продать такой актив на внебирже была и раньше, но только без участия ЦК", - говорится в заявлении. "Продавцом может выступать любой инвестор, а покупать – только квалифицированный, который может самостоятельно оценивать риски приобретения "замороженных" активов, в том числе учитывать существующие ограничения на распоряжение и участие в корпоративных действиях. Также надо учитывать особенности налогообложения по сделкам с такими бумагами, поскольку они приобретаются на внебиржевой площадке, а не на организованных торгах", - пояснили в пресс-службе ЦБ РФ. Московская биржа с понедельника в сервисе внебиржевых сделок с центральным контрагентом предоставила техническую возможность заключения сделок со 127 иностранными акциями. Доступными, в частности, станут акции Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Coca-Cola.

https://ria.ru/20250414/aktivy-2011059033.html

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экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), россия