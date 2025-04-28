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Мишустин высказался об открытии неба для гражданских БПЛА - РИА Новости, 28.04.2025
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13:41 28.04.2025
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Мишустин высказался об открытии неба для гражданских БПЛА
Мишустин высказался об открытии неба для гражданских БПЛА - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин высказался об открытии неба для гражданских БПЛА
Россия должна открывать небо для гражданских беспилотников, но с учетом существующих сегодня рисков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:41:00+03:00
2025-04-28T13:41:00+03:00
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна открывать небо для гражданских беспилотников, но с учетом существующих сегодня рисков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Об этом, кстати, в январе подробно говорил президент (России Владимир Путин - ред.) – мы должны открывать небо для гражданских беспилотников, но, конечно, с учетом существующих сегодня рисков и ограничений", - сказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин высказался об открытии неба для гражданских БПЛА

Мишустин: Россия должна открывать небо для гражданских БПЛА, но с учетом рисков

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна открывать небо для гражданских беспилотников, но с учетом существующих сегодня рисков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"Об этом, кстати, в январе подробно говорил президент (России Владимир Путин - ред.) – мы должны открывать небо для гражданских беспилотников, но, конечно, с учетом существующих сегодня рисков и ограничений", - сказал Мишустин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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