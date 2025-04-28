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Мишустин высказался об открытии неба для гражданских БПЛА
Мишустин высказался об открытии неба для гражданских БПЛА - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин высказался об открытии неба для гражданских БПЛА
Россия должна открывать небо для гражданских беспилотников, но с учетом существующих сегодня рисков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:41:00+03:00
2025-04-28T13:41:00+03:00
2025-04-28T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна открывать небо для гражданских беспилотников, но с учетом существующих сегодня рисков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Об этом, кстати, в январе подробно говорил президент (России Владимир Путин - ред.) – мы должны открывать небо для гражданских беспилотников, но, конечно, с учетом существующих сегодня рисков и ограничений", - сказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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Россия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин высказался об открытии неба для гражданских БПЛА
Мишустин: Россия должна открывать небо для гражданских БПЛА, но с учетом рисков