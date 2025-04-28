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В Белграде студенты прекратили блокаду здания Радио и телевидения

В Белграде студенты прекратили блокаду здания Радио и телевидения - РИА Новости, 28.04.2025

В Белграде студенты прекратили блокаду здания Радио и телевидения

Студенты и сторонники оппозиции прекратили в понедельник двухнедельную блокаду здания Радио и телевидения Сербии (РТС) в центре Белграда после выполнения их... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:46:00+03:00

2025-04-28T23:46:00+03:00

2025-04-28T23:46:00+03:00

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БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции прекратили в понедельник двухнедельную блокаду здания Радио и телевидения Сербии (РТС) в центре Белграда после выполнения их требования, передает телеканал. Здание телеканала и прилегающие улицы Таковская и Абердарева были заблокированы 14 апреля. Протестующие требовали от Скупщины (парламента) Сербии избрания новых членов госрегулятора REM, определяющего работу радиостанций и ТВ. РТС приспосабливало сетку вещания к тяжелым условиям работы, использовало студии других телеканалов. "Комитет Скупщины по культуре и информации в понедельник принял решение о начале рассмотрения кандидатур новых членов совета REM. После того как распущен старый состав и начат конкурс для новых членов, студенты объявили о завершении блокады объектов РТС", - передает телеканал, его сотрудники теперь могут попасть и в студию в пригородном парке Кошутняк, которая также была блокирована протестующими. В своих соцсетях "студенты в блокаде" призвали к массовому протестному собранию у здания правительства Сербии днем в День труда 1 мая, заявили о поддержки акции пятью профсоюзами и указали, что "протест переходит в следующую фазу". Одним из символов протестов в Белграде ранее, как и у демонстрантов в Турции, стала ростовая кукла мультипликационного героя Пикачу. В Сербии на акции их появлялось сразу по двое-трое с маленькими куклами-детьми. Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в попытки свержения нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) ранее отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов". Вучич заявил в апреле, что не поддерживал закон об иноагентах, потому что в случае его принятия официальный Белград будет подвергнут жестокому давлению руководства ЕС и глубинного государства в США.

https://ria.ru/20250417/serbija-2011884379.html

https://ria.ru/20250423/vuchich-2013061752.html

https://ria.ru/20250417/serbiya-2011893724.html

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Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), турция, московская биржа, сербская прогрессивная партия (спп), евросоюз