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Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:20 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/bayden-2013886566.html
Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова
Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2025
Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация экс-президента США Джо Байдена грубо и цинично использовала Украину, в том числе для... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:20:00+03:00
2025-04-28T17:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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мария захарова
джо байден
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация экс-президента США Джо Байдена грубо и цинично использовала Украину, в том числе для собственного обогащения, и сразу готовила её на убой. Ранее бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. По его словам, Киев ошибся, думая, что американскому президенту Дональду Трампу как бизнесмену нужно просто сделать выгодное предложение, чтобы он был на стороне Украины. "Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?". Украину использовал Байден и вся его гоп-компания. Использовали цинично, грубо, в том числе для собственного обогащения. Вот с них и надо спрашивать. В отличие от той коровы, Украину американские либеральные демократы сразу готовили на убой", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что это может быть прекрасным уроком для тех, кто "будет поддаваться на увещевания западных политических обольстителей, утрачивая собственные независимость и достоинство".
https://ria.ru/20250425/zakharova-2013522956.html
https://ria.ru/20250425/zakharova-2013412857.html
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в мире, украина, сша, россия, мария захарова, джо байден, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Мария Захарова, Джо Байден, Дмитрий Кулеба
Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова

Захарова: Байден грубо и цинично использовал Украину для собственного обогащения

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация экс-президента США Джо Байдена грубо и цинично использовала Украину, в том числе для собственного обогащения, и сразу готовила её на убой.
Ранее бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. По его словам, Киев ошибся, думая, что американскому президенту Дональду Трампу как бизнесмену нужно просто сделать выгодное предложение, чтобы он был на стороне Украины.
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"Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?". Украину использовал Байден и вся его гоп-компания. Использовали цинично, грубо, в том числе для собственного обогащения. Вот с них и надо спрашивать. В отличие от той коровы, Украину американские либеральные демократы сразу готовили на убой", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что это может быть прекрасным уроком для тех, кто "будет поддаваться на увещевания западных политических обольстителей, утрачивая собственные независимость и достоинство".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМария ЗахароваДжо БайденДмитрий Кулеба
 
 
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