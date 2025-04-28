https://ria.ru/20250428/banany-2013950722.html

Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения

Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения - РИА Новости, 28.04.2025

Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения

Эквадорские производители и экспортёры бананов пообещали специалистам Россельхознадзора активно работать над устранением нарушений при поставках своей продукции РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:51:00+03:00

2025-04-28T23:51:00+03:00

2025-04-28T23:51:00+03:00

россия

эквадор

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

бананы

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Эквадорские производители и экспортёры бананов пообещали специалистам Россельхознадзора активно работать над устранением нарушений при поставках своей продукции в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. Он отметил, что в период с 22 по 28 апреля в Эквадоре находилась группа инспекторов Россельхознадзора для анализа ситуации с соблюдением фитосанитарных норм при поставке бананов в Россию. Целью их приезда было устранение нарушений, которые наносят ущерб здоровью потребителей, пояснил посол. "Эквадорские партнёры в лице фитосанитарной службы Agrocalidad рассматривают приезд представителей Россельхознадзора в качестве важного шага для совместного решения проблемы, наносящей определенный ущерб продаже бананов в России", - подчеркнул Спринчан. Сотрудники Россельхознадзора посетили большое число плантаций, лабораторий, а также один из портов Эквадора, откуда бананы поступают на российский рынок. Содействие специалистам ведомства в их работе оказывали крупнейшие ассоциации Эквадора в сфере экспорта бананов - AEBE и Acorbanec, рассказал посол. "Специалисты Россельхознадзора провели большую работу, условились с эквадорскими партнёрами, что все представленные Россией замечания будут проработаны производителями и экспортёрами с целью устранения нарушений для дальнейшего увеличения поставок", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20250419/tseny-2012210284.html

https://ria.ru/20250420/ekvador-2012407345.html

россия

эквадор

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, эквадор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), бананы