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Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения - РИА Новости, 28.04.2025
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23:51 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/banany-2013950722.html
Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения
Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения - РИА Новости, 28.04.2025
Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения
Эквадорские производители и экспортёры бананов пообещали специалистам Россельхознадзора активно работать над устранением нарушений при поставках своей продукции РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:51:00+03:00
2025-04-28T23:51:00+03:00
россия
эквадор
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
бананы
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Эквадорские производители и экспортёры бананов пообещали специалистам Россельхознадзора активно работать над устранением нарушений при поставках своей продукции в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. Он отметил, что в период с 22 по 28 апреля в Эквадоре находилась группа инспекторов Россельхознадзора для анализа ситуации с соблюдением фитосанитарных норм при поставке бананов в Россию. Целью их приезда было устранение нарушений, которые наносят ущерб здоровью потребителей, пояснил посол. "Эквадорские партнёры в лице фитосанитарной службы Agrocalidad рассматривают приезд представителей Россельхознадзора в качестве важного шага для совместного решения проблемы, наносящей определенный ущерб продаже бананов в России", - подчеркнул Спринчан. Сотрудники Россельхознадзора посетили большое число плантаций, лабораторий, а также один из портов Эквадора, откуда бананы поступают на российский рынок. Содействие специалистам ведомства в их работе оказывали крупнейшие ассоциации Эквадора в сфере экспорта бананов - AEBE и Acorbanec, рассказал посол. "Специалисты Россельхознадзора провели большую работу, условились с эквадорскими партнёрами, что все представленные Россией замечания будут проработаны производителями и экспортёрами с целью устранения нарушений для дальнейшего увеличения поставок", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250419/tseny-2012210284.html
https://ria.ru/20250420/ekvador-2012407345.html
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россия, эквадор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), бананы
Россия, Эквадор, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Бананы
Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения

Посол Спринчан: Эквадор пообещал устранить нарушения при поставках бананов в РФ

© РИА Новости / Виталий ТимкивЖенщина выбирает бананы в магазине
Женщина выбирает бананы в магазине - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Женщина выбирает бананы в магазине . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Эквадорские производители и экспортёры бананов пообещали специалистам Россельхознадзора активно работать над устранением нарушений при поставках своей продукции в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
Он отметил, что в период с 22 по 28 апреля в Эквадоре находилась группа инспекторов Россельхознадзора для анализа ситуации с соблюдением фитосанитарных норм при поставке бананов в Россию. Целью их приезда было устранение нарушений, которые наносят ущерб здоровью потребителей, пояснил посол.
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"Эквадорские партнёры в лице фитосанитарной службы Agrocalidad рассматривают приезд представителей Россельхознадзора в качестве важного шага для совместного решения проблемы, наносящей определенный ущерб продаже бананов в России", - подчеркнул Спринчан.
Сотрудники Россельхознадзора посетили большое число плантаций, лабораторий, а также один из портов Эквадора, откуда бананы поступают на российский рынок. Содействие специалистам ведомства в их работе оказывали крупнейшие ассоциации Эквадора в сфере экспорта бананов - AEBE и Acorbanec, рассказал посол.
"Специалисты Россельхознадзора провели большую работу, условились с эквадорскими партнёрами, что все представленные Россией замечания будут проработаны производителями и экспортёрами с целью устранения нарушений для дальнейшего увеличения поставок", - добавил дипломат.
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РоссияЭквадорФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Бананы
 
 
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