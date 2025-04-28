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Экс-премьер Украины заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/azarov-2013927283.html
Экс-премьер Украины заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие
Экс-премьер Украины заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие - РИА Новости, 28.04.2025
Экс-премьер Украины заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие
Власти Украины не будут соблюдать объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая, так как не признают День Победы, заявил РИА Новости бывший украинский премьер... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:03:00+03:00
2025-04-28T20:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николай азаров (политик)
украина
киев
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Власти Украины не будут соблюдать объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая, так как не признают День Победы, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров. "Опыт показывает, что нацистский киевский режим, не признающий, кстати, День Победы, не будет соблюдать перемирие", - заявил Азаров РИА Новости. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013862809.html
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в мире, россия, николай азаров (политик), украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николай Азаров (политик), Украина, Киев
Экс-премьер Украины заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие

Экс-премьер Украины Азаров: Киев не будет соблюдать перемирие с 8 по 11 мая

© РИА Новости / Сергей ТышковецНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Сергей Тышковец
Николай Азаров. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Власти Украины не будут соблюдать объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая, так как не признают День Победы, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.
"Опыт показывает, что нацистский киевский режим, не признающий, кстати, День Победы, не будет соблюдать перемирие", - заявил Азаров РИА Новости.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколай Азаров (политик)УкраинаКиев
 
 
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