https://ria.ru/20250428/azarov-2013927283.html

Экс-премьер Украины заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие

Экс-премьер Украины заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие - РИА Новости, 28.04.2025

Экс-премьер Украины заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие

Власти Украины не будут соблюдать объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая, так как не признают День Победы, заявил РИА Новости бывший украинский премьер... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:03:00+03:00

2025-04-28T20:03:00+03:00

2025-04-28T20:03:00+03:00

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Власти Украины не будут соблюдать объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая, так как не признают День Победы, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров. "Опыт показывает, что нацистский киевский режим, не признающий, кстати, День Победы, не будет соблюдать перемирие", - заявил Азаров РИА Новости. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013862809.html

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в мире, россия, николай азаров (политик), украина, киев